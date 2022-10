3. Liga, Gruppe 1 Mehmet Yuka rettet Goldau einen Punkt gegen Schwyz Im Spiel zwischen Schwyz und Goldau gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Ajhan Zejnulai traf in der 63. Minute zum 1:0. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Mehmet Yuka traf in der 94. Minute für Schwyz zum Ausgleich.

Gelbe Karten gab es bei Goldau für Elton Junikaj (50.), Roman Truttmann (70.) und Shlirim Zeka (75.). Eine Verwarnung gab es für Schwyz, nämlich für Dominik Steiner (65.).

Mit dem Unentschieden macht Schwyz ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 7. Schwyz hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Schwyz geht es auswärts gegen Engelberger SC (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Wyden, Engelberg).

Für Goldau hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 3. Goldau hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Goldau geht es in einem Heimspiel gegen ESC Erstfeld (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (19.00 Uhr, Schul).

Telegramm: SC Schwyz - SC Goldau II 1:1 (0:0) - Tschaibrunnen, Schwyz – Tore: 63. Ajhan Zejnulai 1:0. 94. Mehmet Yuka 1:1. – Schwyz: Kevin Dudle, Dominik Steiner, Silvan Heinzer, Patrick Kistler, Jonas Steiner, Ajhan Zejnulai, Jannes Lüönd, Lars Suter, Adnan Suljovic, Joshua Bossart, Silvan Betschart. – Goldau: Damian Bürgi, Cyril Zweifel, Luan Krasniqi, Lars Zumbühl, Pirmin von Rickenbach, Zurap Memeti, Andreas Mathis, Baris Yilmaz, Shlirim Zeka, Ardit Morina, Endrit Metaj. – Verwarnungen: 50. Elton Junikaj, 65. Dominik Steiner, 70. Roman Truttmann, 75. Shlirim Zeka.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 21:00 Uhr.

