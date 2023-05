Frauen 3. Liga Menzingen bezwingt Cham – Später Siegtreffer Sieg für Menzingen: Gegen Cham gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

Menzingen geriet zunächst in Rückstand, als Lisa Kehrli in der 2. Minute die zwischenzeitliche Führung für Cham gelang. In der 15. Minute glich Menzingen jedoch aus und ging in der 83. Minute in Führung. Torschützinnen waren Nadine Suter und Antoinette Rogenmoser.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Keine Änderung in der Tabelle für Menzingen: Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 8. Für Menzingen ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Menzingen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Team Gunzwil-Sempach. Die Partie findet am 21. Mai statt (11.45 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Nach der Niederlage büsst Cham einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 17 Punkten auf Rang 7. Für Cham war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Cham trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf Team Uri Frauen II (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 21. Mai statt (12.30 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: TEAM Menzingen / Aegeri - SC Cham 2:1 (1:1) - Chrüzegg, Menzingen – Tore: 2. Lisa Kehrli 0:1. 15. Nadine Suter 1:1. 83. Antoinette Rogenmoser 2:1. – Menzingen: Jasmina Mueller, Marina Bühlmann, Alessia Zimmerli, Corina Lercher, Leonie Iten, Viviane Nussbaumer, Lucia Drab, Stephanie Müller, Naomi Frey, Lorena Frey, Nadine Suter. – Cham: Francisca Maria Soares Ramos, Nadia Schär, Tessa Stadelmann, Lara Aschwanden, Melanie Zürcher, Stephanie Baldelli, Ella Amrein, Sarina Von Flüe, Chiara Heinzer, Flavia Estermann, Lisa Kehrli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

