Frauen 3. Liga Menzingen entscheidet Spitzenduell gegen Sursee für sich Menzingen setzt seine Siegesserie auch gegen Sursee fort. Das 4:1 zuhause am

Dienstag

bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

Sandra Kühne eröffnete in der 31. Minute das Skore, als sie für Sursee das 1:0 markierte. Dominique Huwyler glich in der 45. Minute für Menzingen aus. Es hiess 1:1. In der 50. Minute war es an Linda Krienbühl, Menzingen 2:1 in Führung zu bringen.

In der 71. Minute baute Stephanie Müller den Vorsprung für Menzingen auf zwei Tore aus (3:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Dominique Huwyler in der 74. Minute, als sie für Menzingen zum 4:1 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Tore-Schnitt von 4 Toren pro Spiel ist Menzingen bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Sursee nicht so viele Tore wie gegen Menzingen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 0.6 (Rang 1).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Menzingen. 31 Punkte bedeuten Rang 2. Für Menzingen ist es der fünfte Sieg in Serie.

Für Menzingen geht es in einem Heimspiel gegen FC Ascona (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am Sonntag (15. Mai) statt (13.00 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Trotz der Niederlage bleibt Sursee auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 33 Punkte auf dem Konto. Sursee hat bisher elfmal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Sursee in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte SC Schwyz II. Das Spiel findet am Samstag (14. Mai) statt (18.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: TEAM Menzingen / Aegeri - FC Sursee 4:1 (1:1) - Chrüzegg, Menzingen – Tore: 31. Sandra Kühne 0:1. 45. Dominique Huwyler 1:1. 50. Linda Krienbühl 2:1. 71. Stephanie Müller 3:1. 74. Dominique Huwyler 4:1. – Menzingen: Jasmina Mueller, Naomi Frey, Marina Bühlmann, Lorena Frey, Leonie Iten, Stephanie Müller, Cynthia Wiesendanger, Lucia Drab, Flavia Müller, Dana Nussbaumer, Dominique Huwyler. – Sursee: Iliriana Brahimi, Melina Castaño, Sabrina Castaño, Selina Portmann, Sara Mestre Guerreiro, Eileen Schilliger, Sira Hodel, Caroline Bregenzer, Dominique Van den Heuvel, Sabrina Lustenberger, Sandra Kühne. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

