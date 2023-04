4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Menzingen gewinnt klar gegen Luzern Sieg für Menzingen: Gegen Luzern gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:0.

(chm)

Kerim Gülec brachte Menzingen 1:0 in Führung (6. Minute). Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Menzingen stellte Sebastian Koukoui in Minute 30 her. Menzingen erhöhte in der 61. Minute seine Führung durch Alexander Toropov Marvao weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Ronny Mazenauer in der 84. Minute, als er für Menzingen zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Robin Suter von Menzingen erhielt in der 64. Minute die gelbe Karte.

Menzingen liegt nach Spiel 2 auf Rang 2. Für Menzingen geht es in einem Heimspiel gegen SC Goldau III (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 29. April statt (18.15 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Luzern reiht sich nach dem Spiel auf Rang 8 ein. Luzern trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf ESC Erstfeld (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Telegramm: FC Luzern - SC Menzingen 0:4 (0:2) - Sportanlagen Allmend, Luzern – Tore: 6. Kerim Gülec 0:1. 30. Sebastian Koukoui 0:2. 61. Alexander Toropov Marvao 0:3. 84. Ronny Mazenauer 0:4. – Luzern: Michael Meyer, Dino Lissoni, Florian Aregger, Philipp Schäfer, Severin Wechsler, David Schmidig, Markus Kötter, Florian Töpfl, Yasin Uzun, Dennis Strutz, Zeno Hürlimann. – Menzingen: Olivier Barmet, Dennis Ottiger, Ronny Mazenauer, Robin Suter, Alexander Toropov Marvao, Laurin Meyer, Sandro Müller, Loris Acciardi, Sebastian Koukoui, Kerim Gülec, Yasir Al Nakeeb. – Verwarnungen: 64. Robin Suter.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 19:18 Uhr.