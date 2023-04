4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Menzingen holt sich drei Punkte gegen Erstfeld Menzingen behielt im Spiel gegen Erstfeld am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Laurin Meyer für Menzingen. In der 16. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand war in der 34. Minute hergestellt: Matthäus Baumann traf für Erstfeld. In der 49. Minute war es an Ronny Mazenauer, Menzingen 2:1 in Führung zu bringen.

Mit seinem Tor in der 70. Minute brachte Kerim Gülec Menzingen mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Per Penalty traf Kim Gisler in der 88. Minute für Erstfeld zum Anschlusstreffer (2:3)

Bei Menzingen sah Bojan Mitreski (51.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Bojan Mitreski (50.) und Marc Staub (93.). Gelbe Karten gab es bei Erstfeld für Rafael Tresch (18.) und Matthäus Baumann (26.).

Menzingen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Menzingen spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Luzern (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (18.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Nach dem ersten Spiel steht Erstfeld auf dem achten Rang. Erstfeld trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Stans (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 22. April statt (19.15 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: SC Menzingen - ESC Erstfeld 3:2 (1:1) - Chrüzegg, Menzingen – Tore: 16. Laurin Meyer 1:0. 34. Matthäus Baumann 1:1. 49. Ronny Mazenauer 2:1. 70. Kerim Gülec 3:1. 88. Kim Gisler (Penalty) 3:2. – Menzingen: Yannic Kälin, Dennis Ottiger, Robin Suter, Marc Staub, Alexander Toropov Marvao, Ronny Mazenauer, Sandro Müller, Laurin Meyer, Bojan Mitreski, Kerim Gülec, Yasir Al Nakeeb. – Erstfeld: Patrick Traxel, Rafael Tresch, Tobias Walker, Antonio Beljan, Niclas Herger, Lars Gisler, Ramon Birchler, Juan Gnos, Kilian Jauch, Matthäus Baumann, Kim Gisler. – Verwarnungen: 18. Rafael Tresch, 26. Matthäus Baumann, 50. Bojan Mitreski, 93. Marc Staub – Ausschluss: 51. Bojan Mitreski.

