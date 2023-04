Frauen 3. Liga Menzingen verliert gegen Seriensieger Luzerner SC Luzerner SC reiht Sieg an Sieg: Gegen Menzingen hat das Team am Mittwoch bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:1

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Luzerner SC: Katja Schenk brachte ihre Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Menzingen glich in der 24. Minute durch Naomi Frey aus. Katja Schenk erzielte in der 54. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Luzerner SC.

Mit ihrem Tor in der 55. Minute brachte Anita Krummenacher Luzerner SC mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Celine Küttel, die in der 62. Minute die Führung für Luzerner SC auf 4:1 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Luzerner SC hat bislang häufig überzeugt: In zehn Spielen hat sie total 38 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Luzerner SC behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach zehn Spielen hat das Team 24 Punkte. Luzerner SC hat bisher siebenmal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Luzerner SC in einem Auswärtsspiel mit Team Uri Frauen II (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 21. April statt (20.15 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Menzingen verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Menzingen hat bisher einmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Menzingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Baar 2 (Platz 5). Das Spiel findet am 23. April statt (13.00 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Telegramm: Luzerner SC - TEAM Menzingen / Aegeri 4:1 (1:1) - Hubelmatt, Luzern – Tore: 5. Katja Schenk 1:0. 24. Naomi Frey 1:1. 54. Katja Schenk 2:1. 55. Anita Krummenacher 3:1. 62. Celine Küttel 4:1. – Luzerner SC: Sevim Irmak, Nora Hunkeler, Julia Gromann, Melina Weiss, Deborah Peter, Katja Schenk, Bettina Lang, Celine Küttel, Anita Krummenacher, Martina Suter, Jennifer Suter. – Menzingen: Jasmina Mueller, Marina Bühlmann, Alessia Zimmerli, Corina Lercher, Leonie Iten, Lucia Drab, Lorena Frey, Stephanie Müller, Viviane Nussbaumer, Naomi Frey, Simona Kobel. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.04.2023 22:49 Uhr.