3. Liga, Gruppe 3 Michael Stöckli rettet Wolhusen einen Punkt gegen Altbüron-Grossdietwil Im Spiel zwischen Wolhusen und Altbüron-Grossdietwil hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Bis zur 39. Minute ging Altbüron-Grossdietwil deutlich in Führung, nämlich 3:1. Die Treffer erzielte(.) concorde Nyaminani (15., 34.) und Liberat Gashi (39.). Für Wolhusen erfolgreich war bis dahin Michael Stöckli (20.).

Per Penalty traf Thomas Burri in der 42. Minute für Wolhusen zum Anschlusstreffer (2:.) der Ausgleich für Wolhusen zum 3:3 fiel spät durch Michael Stöckli. Er war in der 94. Minute erfolgreich. Für ihn war es das zweite Tor des Spiels.

Im Spiel gab es total neun Karten. Altbüron-Grossdietwil kassierte fünf gelbe Karten. Bei Wolhusen gab es vier gelbe Karten.

In seiner Gruppe hat Wolhusen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 8 Tore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 2 Toren pro Match.

In der Tabelle liegt Wolhusen weiterhin auf Rang 10. Das Team hat drei Punkte. Wolhusen hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wolhusen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Grosswangen-Ettiswil. Das Spiel findet am 17. September statt (18.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Altbüron-Grossdietwil verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Altbüron-Grossdietwil hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Altbüron-Grossdietwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Sursee (Platz 5). Diese Begegnung findet am 17. September statt (17.00 Uhr, Aengelgehr, Altbüron).

Telegramm: FC Wolhusen - FC Altbüron-Grossdietwil 3:3 (2:3) - Blindei, Wolhusen – Tore: 15. Concorde Nyaminani 0:1. 20. Michael Stöckli 1:1. 34. Concorde Nyaminani (Penalty) 1:2.39. Liberat Gashi 1:3. 42. Thomas Burri (Penalty) 2:3.94. Michael Stöckli 3:3. – Wolhusen: David Wicki, Cyrill Marbacher, Michael Wirz, Roland Burri, Yanick Zurkirchen, Jonas Wicki, Tim Schöpfer, Thomas Burri, Dario Marti, Michael Stöckli, Alain Brunner. – Altbüron-Grossdietwil: Armend Tarashaj, Lukas Imbach, Kilian Affentrager, Louis Geiser, Sven Geiser, Concorde Nyaminani, Rouven Corti, Flavio Peter, Sandro Huwiler, Endrit Tarashaj, Liberat Gashi. – Verwarnungen: 18. Concorde Nyaminani, 44. Tim Schöpfer, 57. Kilian Affentrager, 70. Flavio Peter, 81. Michael Wirz, 83. Dario Marti, 86. Jürg Lattmann, 94. Armend Tarashaj, 94. Michael Stöckli.

Datenstand: 12.09.2022 00:28 Uhr.

