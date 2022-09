4. Liga, Gruppe 2 Mike Meuli schiesst Baar mit drei Treffern zum Sieg gegen Brunnen Sieg für Baar: Gegen Brunnen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Mike Meuli für Baar. In der 50. Minute traf er zum 1:0. Es war ein Elfmeter. Mit einem weiteren Tor sorgte Mike Meuli in der 69. Minute für das 2:0 für Baar. Dank dem Treffer von Floriano Di Clemente (72.) reduzierte sich der Rückstand für Brunnen auf ein Tor (1:2).

Erneut Mike Meuli sorgte in der 73. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Baar. Brunnen kam in der 85. Minute auf ein Tor heran, als Gazmend Rexhaj per Elfmeter zum 2:3 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Baar kassierte fünf gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Brunnen, nämlich für Stiv Jovanovic (45.).

Dass Baar viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen vier Spielen hat Baar durchschnittlich 2.5 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Brunnen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3 Tore pro Partie (Rang 7).

Baar verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Für Baar ist es der zweite Sieg in Serie.

Baar bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Ibach II. Das Spiel findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Gerbihof, Ibach).

Brunnen rutscht in der Tabelle von Rang 4 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Brunnen hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Auf Brunnen wartet im nächsten Spiel daheim das sechstplatzierte Team SC Cham III, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 25. September statt (14.00 Uhr, Schoeller).

Telegramm: FC Baar 2 - FC Brunnen b 3:2 (0:0) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 50. Mike Meuli (Penalty) 1:0.69. Mike Meuli 2:0. 72. Floriano Di Clemente 2:1. 73. Mike Meuli 3:1. 85. Gazmend Rexhaj (Penalty) 3:2. – Baar: Marc Hubler, Jack Popple, Koray Kirver, Alban Lika, Ramon Grüter, Eren Gül, Adin Gutic, Mike Meuli, Micha Meier, Fatelind Isufi, Kreshnik Nurcaj. – Brunnen: Markus Hanno, Marko Pranjic, Gazmend Rexhaj, Adrian Berbatovci, Asmir Mavric, Stiv Jovanovic, Gabriell Domgjoni, Albert Domgjoni, Gjergj Domgjoni, Arijon Atashi, Lev Reygel. – Verwarnungen: 45. Stiv Jovanovic, 66. Kreshnik Nurcaj, 66. Jetmir Memishi, 88. Fatelind Isufi, 88. Igor Klasan, 95. Florian Jakaj.

