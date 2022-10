4. Liga, Gruppe 2 Mirand Berisha führt Perlen mit vier Toren zum Sieg gegen Rotkreuz Sieg für Perlen: Gegen Rotkreuz gewinnt das Team am Samstag zuhause 8:1.

(chm)

Schon früh setzte Perlen dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 5. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 5:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Perlen noch auf 8:1.

Rotkreuz war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 52. Minute zum zwischenzeitlichen 1:5.

Matchwinner für Perlen war Mirand Berisha, der gleich viermal traf. Die weiteren Torschützen für Perlen waren: Patrick Schuler (1 Treffer), Elton Makumbi (1 Treffer), Edmond Basha (1 Treffer) und Aladin Gutic (1 Treffe.) einziger Torschütze für Rotkreuz war: Visar Hyseni (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rotkreuz für Artan Dauti (47.) und Albert Kaba (89.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Perlen, Leotrim Nesimi (81.) kassierte sie.

Perlen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 4 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Rotkreuz kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 22 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.7 Toren pro Match (Rang 8).

Perlen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 2. Für Perlen ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Perlen in einem Auswärtsspiel gegen das erstplatzierte Team FC Dietwil zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (14.00 Uhr, Schadhölzli, Dietwil).

Für Rotkreuz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 7. Nach zwei Siegen in Serie verliert Rotkreuz erstmals wieder. Rotkreuz verlor zudem erstmals zuhause.

Rotkreuz spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Baar 2 (Platz 5). Die Partie findet am Donnerstag (6. Oktober) statt (20.15 Uhr, Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz).

Telegramm: FC Perlen-Buchrain - FC Rotkreuz III 8:1 (5:0) - Hinterleisibach, Buchrain – Tore: 5. Mirand Berisha 1:0. 11. Aladin Gutic 2:0. 16. Elton Makumbi 3:0. 26. Mirand Berisha 4:0. 44. Mirand Berisha 5:0. 52. Visar Hyseni 5:1. 56. Edmond Basha 6:1. 62. Mirand Berisha 7:1. 83. Patrick Schuler 8:1. – Perlen: Dominic Gehrig, Patrick Schuler, Markus Felder, Adrian Basha, Dominik Märki, Raphael Lang, Leotrim Nesimi, Edmond Basha, Elton Makumbi, Aladin Gutic, Mirand Berisha. – Rotkreuz: Riccardo Gregorio, Albert Kaba, Liridon Dushica, Artan Dauti, Valon Kolonja, Sead Lutfiu, Jasin Rexhepi, Granit Tahiraj, Alessandro Manuel Valadares, Visar Hyseni, Semir Sinani. – Verwarnungen: 47. Artan Dauti, 81. Leotrim Nesimi, 89. Albert Kaba.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

