3. Liga, Gruppe 1 Muotathal bezwingt im ersten Spiel Goldau Sieg für Muotathal gegen Goldau im ersten Spiel der neuen Saison. Das Resultat: 3:1.

Muotathal ging in der 51. Spielminute durch Sven Gwerder in Führung, ehe Goldau in der 59. Minute (Lars Zumbühl) der Ausgleich gelang. Das Tor von Ivo Horat in der 80. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Muotathal. In der 91. Minute sorgte Levin Schmidig für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Muotathal.

Gelbe Karten gab es bei Muotathal für Sven Gwerder (30.), Silvan Schelbert (55.) und Marcel Betschart (88.). Eine Verwarnung gab es für Goldau, nämlich für Luca Sommaruga (83.).

Muotathal reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Muotathal spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: Engelberger SC (Rang 8). Diese Begegnung findet am Donnerstag (25. August) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Wyden, Engelberg).

In der Tabelle steht Goldau nach dem ersten Spiel auf Rang 11. Mit dem fünftplatzierten SC Cham IV kriegt es Goldau als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 28. August statt (14.00 Uhr, Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau).

Telegramm: FC Muotathal - SC Goldau II 3:1 (0:0) - Fussballplatz Widmen, Muotathal – Tore: 51. Sven Gwerder 1:0. 59. Lars Zumbühl 1:1. 80. Ivo Horat 2:1. 91. Levin Schmidig 3:1. – Muotathal: Sven Gwerder, Sven Gwerder, Petrit Panxhaj, Maurice Suter, Armin Bürgler, Marcel Betschart, Sergio Gwerder, Fabian Hediger, Dominik Schelbert, Silvan Schelbert, Ivo Horat. – Goldau: Livio Amstad, Cyril Zweifel, Luca Sommaruga, Luan Krasniqi, Pirmin von Rickenbach, Julet Ademi, Besard Ademi, Lars Zumbühl, Mehmet Yuka, Elton Junikaj, Roman Truttmann. – Verwarnungen: 30. Sven Gwerder, 55. Silvan Schelbert, 83. Luca Sommaruga, 88. Marcel Betschart.

