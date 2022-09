3. Liga, Gruppe 1 Muotathal gewinnt erstmals beim Spiel gegen Hünenberg – Siegtreffer in allerletzter Minute Erster Saisonsieg für Muotathal nach fünf Spielen: Die Mannschaft hat am Samstag auswärts beim 3:2 gegen Hünenberg zum ersten Mal drei Punkte geholt.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Andrin Bürgler für Muotathal. In der 25. Minute traf er zum 1:0. Für Gleichstand sorgte das Eigentor von Silvan Schelbert in der 31. Minute. Es war der 1:1-Ausgleich für Hünenberg. Jonas Huwyler erzielte in der 35. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Hünenberg.

Gleichstand war in der 70. Minute hergestellt: Nick Bürgler traf für Muotathal. Der gleiche Nick Bürgler war auch gleich für den Führungstreffer zum 3:2 für Muotathal verantwortlich. Er traf erneut in der 94. Spielminute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Muotathal sah Sven Gwerder (40.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ivo Horat (46.) und Nick Bürgler (90.). Bei Hünenberg sah Salvatore Viola (42.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Salvatore Viola (19.), Erich Schnider (41.) und Dominik Rüegg (75.).

Der Sieg bedeutet für Muotathal, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. Das Team liegt mit drei Punkten auf Rang 10. Das Team rückt damit um zwei Plätze vor. Neu am Tabellenende liegt FC Baar 1. Muotathal hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren. Muotathal konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Muotathal trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf SC Buochs (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Für Hünenberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Hünenberg hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Hünenberg geht es auf fremdem Terrain gegen SC Cham IV (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: FC Hünenberg I - FC Muotathal 2:3 (2:1) - Ehret, Hünenberg – Tore: 25. Andrin Bürgler 0:1. 31. Eigentor (Silvan Schelbert) 1:1.35. Jonas Huwyler 2:1. 70. Nick Bürgler 2:2. 94. Nick Bürgler 2:3. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Elmir Softic, Dominik Rüegg, Erich Schnider, Jonas Huwyler, Dario Burkhardt, Salvatore Viola, Sandro Burkhardt, Ümit Celik, Flamur Loshaj, Mirzet Mehidic. – Muotathal: Andreas Betschart, Sven Gwerder, Petrit Panxhaj, Maurice Suter, Andrin Bürgler, Marcel Betschart, Silvan Schelbert, Fabian Hediger, Dominik Schelbert, Nick Bürgler, Ivo Horat. – Verwarnungen: 19. Salvatore Viola, 41. Erich Schnider, 46. Ivo Horat, 75. Dominik Rüegg, 90. Nick Bürgler – Ausschlüsse: 40. Sven Gwerder, 42. Salvatore Viola.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.09.2022 20:21 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.