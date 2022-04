3. Liga, Gruppe 1 Muotathal mit drei Punkten auswärts gegen Ibach Sieg für Muotathal: Gegen Ibach gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

(chm)

Muotathal ging bis zur 12. Spielminute 2:0 in Führung, nachdem Ivo Horat zweimal getroffen (5. Und 12.) hatte.

In der 53. Minute schoss Ibach (Vinicius Figueiredo Dias) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Bei Ibach sah Raul Alberto Osella (96.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Vinicius Figueiredo Dias (77.) und Marcel Elsener (79.). Gelbe Karten gab es bei Muotathal für Marcel Betschart (11.) und Nick Bürgler (38.).

Mit dem Sieg liegt Muotathal neu nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 10. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Neu am Tabellenende liegt FC Meggen. Muotathal hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten Zug 94 II kriegt es Muotathal im nächsten Spiel daheim mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 1. Mai statt (16.00 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Für Ibach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 8. Ibach hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Ibach wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das neuntplatzierte Team SC Schwyz, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (26. April) (20.15 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Telegramm: FC Ibach II - FC Muotathal 1:2 (0:2) - Gerbihof, Ibach – Tore: 5. Ivo Horat 0:1. 12. Ivo Horat 0:2. 53. Vinicius Figueiredo Dias (Penalty) 1:2. – Ibach: Jérôme Arnold, Marcel Elsener, Cyrill Bürgi, Benedikt Kündig, Leo Lüönd, Lukas Niederberger, Egson Hafezi, Lukas Teixeira Ferreira, Patrick Pfyl, Joël Schmidiger, Emanuel Da Silva Fonte. – Muotathal: Andreas Betschart, Thomas Betschart, Petrit Panxhaj, Adrian Betschart, Fabian Annen, Nick Bürgler, Marcel Betschart, Fabian Hediger, Dominik Schelbert, Ivo Horat, Andrin Bürgler. – Verwarnungen: 11. Marcel Betschart, 38. Nick Bürgler, 77. Vinicius Figueiredo Dias, 79. Marcel Elsener – Ausschluss: 96. Raul Alberto Osella.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 02:32 Uhr.