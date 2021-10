3. Liga, Gruppe 1 Muotathal mit Sieg gegen Cham – Entscheidung in der Schlussminute Muotathal gewinnt am Samstag zuhause gegen Cham 2:1.

(chm)

Muotathal geriet zunächst in Rückstand, als Florian Trüssel in der 42. Minute Cham 1:0 in Front brachte. Zwei Tore innerhalb von sieben Minuten brachten aber für Muotathal die Wende. Zuerst erzielte Ivo Horat (87.) den Ausgleich. Thomas Betschart schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Muotathal.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Cham. Die einzige gelbe Karte bei Muotathal erhielt: Adrian Betschart (85.)

Der Sieg brachte Muotathal über den Strich. Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 10. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Muotathal hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Muotathal siegte zudem erstmals auswärts.

Muotathal tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von ESC Erstfeld an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Cham verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Cham hat bisher nur verloren, nämlich achtmal.

Cham spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Ibach II (Platz 8). Das Spiel findet am 16. Oktober statt (17.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: FC Muotathal - SC Cham IV 2:1 (0:1) - Fussballplatz Widmen, Muotathal – Tore: 42. Florian Trüssel 0:1. 87. Ivo Horat 1:1. 94. Thomas Betschart (Penalty) 2:1. – Muotathal: Sven Gwerder, Thomas Betschart, Adrian Betschart, Maurice Suter, Andy Schelbert, Fabian Annen, Andrin Bürgler, Nick Bürgler, Armin Bürgler, Ivo Horat, Marco Betschart. – Cham: Lukas Bär, Ramon Hug, Maurice Heim, Remo Corrodi, Matteo Baggenstos, Sandro Scherer, Yannick Peter, Yannick Julen, Melvin Hegglin, Florian Trüssel, Florian Dober. – Verwarnungen: 9. Florian Dober, 42. Yannick Julen, 71. Christian Lüthy, 85. Adrian Betschart, 90. Melvin Hegglin.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Steinhausen - FC Meggen 3:1, SC Schwyz - FC Hünenberg I 4:2, FC Küssnacht a/R 1 - FC Sursee 2:2, FC Muotathal - SC Cham IV 2:1, FC Ibach II - Zug 94 II 1:3

Tabelle: 1. Zug 94 II 8 Spiele/19 Punkte (15:6). 2. ESC Erstfeld 7/16 (22:10), 3. FC Baar 1 7/14 (16:11), 4. SC Schwyz 8/13 (20:15), 5. FC Sursee 8/13 (19:20), 6. FC Küssnacht a/R 1 8/13 (21:18), 7. SC Steinhausen 8/13 (20:17), 8. FC Ibach II 8/13 (15:16), 9. FC Hünenberg I 8/10 (14:14), 10. FC Muotathal 8/7 (14:20), 11. FC Meggen 8/4 (16:22), 12. SC Cham IV 8/0 (6:29).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 20:00 Uhr.