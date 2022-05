3. Liga, Gruppe 1 Muotathal setzt Siegesserie auch gegen Küssnacht a/R fort – Entscheidung in der Schlussminute Muotathal reiht Sieg an Sieg: Gegen Küssnacht a/R hat das Team am Dienstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1

(chm)

Muotathal geriet zunächst in Rückstand, als Vitor Hugo Gomes Santos in der 24. Minute Küssnacht a/R 1:0 in Front brachte. Durch zwei Tore innerhalb von vier Minuten schaffte Muotathal aber die Wende. Ivo Horat schoss in der 90. Minute den Ausgleich, in der 94. Minute erzielte Adrian Betschart den Siegtreffer.

Gelbe Karten gab es bei Muotathal für Andy Schelbert (31.), Nick Bürgler (79.) und Thomas Betschart (92.). Bei Küssnacht a/R erhielten Kilian Horat (36.) und Antonio Linares Jimenez (87.) eine gelbe Karte.

Muotathal machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 7. Für Muotathal ist es der dritte Sieg in Serie.

Muotathal spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Cham IV (Platz 10). Das Spiel findet am Samstag (7. Mai) statt (17.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Für Küssnacht a/R hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 5. Für Küssnacht a/R war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Auf Küssnacht a/R wartet im nächsten Spiel auswärts das sechstplatzierte Team FC Sursee, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Samstag (7. Mai) statt (19.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: FC Muotathal - FC Küssnacht a/R 1 2:1 (0:1) - Fussballplatz Widmen, Muotathal – Tore: 24. Vitor Hugo Gomes Santos 0:1. 90. Ivo Horat 1:1. 94. Adrian Betschart 2:1. – Muotathal: Sven Gwerder, Petrit Panxhaj, Andy Schelbert, Adrian Betschart, Fabian Annen, Marcel Betschart, Nick Bürgler, Fabian Hediger, Dominik Schelbert, Ivo Horat, Andrin Bürgler. – Küssnacht a/R: Morris Gügler, Sebastian Tschupp, Adin Pasalic, Kevin Schilliger, Lino Stadler, Roberto Tarzia, Kilian Horat, Vitor Hugo Gomes Santos, Marc Mathis, Mario Stadler, Antonio Linares Jimenez. – Verwarnungen: 31. Andy Schelbert, 36. Kilian Horat, 79. Nick Bürgler, 87. Antonio Linares Jimenez, 92. Thomas Betschart.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.05.2022 08:52 Uhr.