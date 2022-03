3. Liga, Gruppe 1 Muotathal siegt nach drei Niederlagen Erfolgserlebnis für Muotathal: Nach drei Niederlagen in Serie siegt das Team am Samstag auswärts gegen Meggen 4:1.

(chm)

Meggen ging zunächst in der 32. Minute in Führung, als Egzon Knushaj zum 1:0 traf. In der 48. Minute gelang Muotathal jedoch durch Marco Betschart der Ausgleich. Fabian Hediger traf in der 53. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Muotathal.

Andrin Bürgler erhöhte in der 60. Minute zur 3:1-Führung für Muotathal. Das letzte Tor der Partie erzielte Dominik Schelbert, der in der 93. Minute die Führung für Muotathal auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Muotathal kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Meggen für Sven Arnold (51.), Fabian Pajaziti (66.) und Ibrahim Bayrak (93.).

Dass Muotathal gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen zwölf Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Muotathal die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Meggen kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 36 Gegentore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 12).

Die Tabellensituation bleibt für Muotathal unverändert. Zehn Punkte bedeuten Rang 10. Muotathal hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Muotathal spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Schwyz (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 27. März (16.00 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Für Meggen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 11. Für Meggen ist es bereits die achte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Meggen gingen unentschieden aus.

Für Meggen geht es auswärts gegen FC Ibach II (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 27. März (14.00 Uhr, Gerbihof, Ibach).

Telegramm: FC Meggen - FC Muotathal 1:4 (1:0) - Hofmatt, Meggen – Tore: 32. Egzon Knushaj 1:0. 48. Marco Betschart 1:1. 53. Fabian Hediger 1:2. 60. Andrin Bürgler 1:3. 93. Dominik Schelbert 1:4. – Meggen: Cäsar Grüter, Luca Gnehm, Felix Zehnder, Stephan Weber, Marciano Frei, Gianluca Muggli, Egzon Knushaj, Sven Arnold, Sascha Tossut, Maurin Harsch, Fabrizio Boog. – Muotathal: Sven Gwerder, Fabian Annen, Armin Bürgler, Marcel Betschart, Thomas Betschart, Dominik Schelbert, Fabian Schuler, Ivo Horat, Marco Betschart, Nick Bürgler, Fabian Hediger. – Verwarnungen: 24. Dominik Schelbert, 39. Armin Bürgler, 43. Nick Bürgler, 51. Sven Arnold, 54. Andrin Bürgler, 66. Fabian Pajaziti, 93. Ibrahim Bayrak.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Steinhausen - FC Küssnacht a/R 1 2:2, SC Schwyz - FC Baar 1 1:3, ESC Erstfeld - SC Cham IV 1:0, FC Sursee - Zug 94 II 2:1, FC Hünenberg I - FC Ibach II 5:0, FC Meggen - FC Muotathal 1:4

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 12 Spiele/28 Punkte (36:19). 2. FC Baar 1 12/25 (31:21), 3. FC Küssnacht a/R 1 12/23 (34:23), 4. SC Steinhausen 12/23 (30:21), 5. FC Sursee 12/20 (26:27), 6. Zug 94 II 12/20 (22:18), 7. FC Hünenberg I 12/17 (24:21), 8. SC Schwyz 12/14 (25:27), 9. FC Ibach II 12/14 (19:27), 10. FC Muotathal 12/10 (22:28), 11. FC Meggen 12/6 (23:36), 12. SC Cham IV 12/4 (9:33).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2022 13:48 Uhr.