3. Liga, Gruppe 1 Muotathal und Steinhausen spielen unentschieden Sechs Tore sind zwischen Muotathal und Steinhausen gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Bis zur 57. Minute ging Muotathal deutlich in Führung, nämlich 2:0. Die Treffer erzielte(.) igor Tadic (26.) und Sandro Gerber (57.). Für Muotathal erfolgreich war bis dahin .

In der 62. Minute gelang Muotathal (Andy Schelbert) der Anschlusstreffer (1:2).

In der 64. Minute traf Nick Bürgler für Muotathal zum 2:2-Ausgleich. Sandro Baumann traf in der 70. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Steinhausen. Lediglich sechs Minuten nach dem 3:2 traf Marco Betschart in der 76. Minute für Muotathal zum 3:3-Ausgleich.

Bei Muotathal erhielten Silvan Schelbert (57.) und Marcel Betschart (81.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Steinhausen für Sandro Gerber (42.) und Andy Agudelo (60.).

Keine Änderung in der Tabelle für Muotathal: Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 10. Muotathal hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Ibach II kriegt es Muotathal im nächsten Spiel daheim mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Für Steinhausen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 11. Steinhausen hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Steinhausen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Hünenberg I (Platz 6). Das Spiel findet am 25. September statt (17.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: FC Muotathal - SC Steinhausen 3:3 (0:1) - Fussballplatz Widmen, Muotathal – Tore: 26. Igor Tadic 0:1. 57. Sandro Gerber 0:2. 62. Andy Schelbert 1:2. 64. Nick Bürgler 2:2. 70. Sandro Baumann 2:3. 76. Marco Betschart 3:3. – Muotathal: Andreas Betschart, Petrit Panxhaj, Marcel Betschart, Andy Schelbert, Marco Betschart, Dominik Schelbert, Andrin Bürgler, Maurice Suter, Silvan Betschart, Nick Bürgler, Patrick Heinzer. – Steinhausen: Dario Buob, Sandro Baumann, Dario Andermatt, Sandro Gerber, Andy Agudelo, Simon Imbach, Raphael Beck, Igor Tadic, Eric Baumann, Matthew Dos Santos Mendes, Daniele Michienzi. – Verwarnungen: 42. Sandro Gerber, 57. Silvan Schelbert, 60. Andy Agudelo, 81. Marcel Betschart.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Küssnacht a/R 1 - Zug 94 II 0:2, ESC Erstfeld - FC Meggen 4:4, FC Muotathal - SC Steinhausen 3:3, FC Sursee - FC Hünenberg I 1:2, FC Ibach II - FC Baar 1 3:2

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 5 Spiele/13 Punkte (18:7). 2. Zug 94 II 5/12 (8:4), 3. SC Schwyz 5/10 (14:7), 4. FC Ibach II 5/10 (10:8), 5. FC Baar 1 5/10 (13:10), 6. FC Hünenberg I 5/7 (8:5), 7. FC Küssnacht a/R 1 5/6 (13:14), 8. FC Sursee 5/6 (10:14), 9. FC Meggen 5/4 (12:14), 10. FC Muotathal 5/4 (9:12), 11. SC Steinhausen 5/4 (10:13), 12. SC Cham IV 5/0 (4:21).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 14:21 Uhr.