3. Liga, Gruppe 1 Muotathal verliert gegen Seriensieger Zug 94 Zug 94 setzt seine Siegesserie auch gegen Muotathal fort. Das 3:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Zug 94 ging in der 2. Spielminute durch Mattia Hanusch in Führung, ehe Muotathal in der 10. Minute (Silvan Schelbert) der Ausgleich gelang. In der 69. Minute war es an Joan David Avila Romero, Zug 94 2:1 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 79. Minute, als Yannis Wittwer die Führung für Zug 94 auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Zug 94 erhielt: Luca Campisi (78.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Muotathal, Fabian Annen (42.) kassierte sie.

Dass Zug 94 viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 19 Spielen hat Zug 94 durchschnittlich 3 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Muotathal kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 9).

Mit dem Sieg hält Zug 94 seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 19 Spielen 47 Punkte auf dem Konto. Zug 94 hat bisher 15mal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Zug 94 spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Cham IV (Rang 9). Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (12.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Für Muotathal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 10. Für Muotathal war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten SC Schwyz kriegt es Muotathal als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (18.00 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Telegramm: Zug 94 II - FC Muotathal 3:1 (1:1) - Herti Allmend, Zug – Tore: 2. Mattia Hanusch 1:0. 10. Silvan Schelbert 1:1. 69. Joan David Avila Romero 2:1. 79. Yannis Wittwer 3:1. – Zug 94: Robert Kukeli, Dennis Manuel Abreu Fernandes, Manfred Elie Ekollo Epee Komme, Robin Baumann, Brandel Lopes Gil, Luca Campisi, Mattia Hanusch, Joan David Avila Romero, Nicola Parente, Artir Januzi, Patric Fischlin. – Muotathal: Andreas Betschart, Albanit Zekaj, Adrian Betschart, Petrit Panxhaj, Fabian Annen, Marco Gwerder, Sergio Gwerder, Marco Betschart, Andrin Bürgler, Ivo Horat, Silvan Schelbert. – Verwarnungen: 42. Fabian Annen, 78. Luca Campisi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

