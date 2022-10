Frauen 2. Liga Nebikon gewinnt deutlich gegen Root – Root verliert nach vier Siegen Sieg für Nebikon: Gegen Root gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:0.

(chm)

Sabrina Gamma brachte Nebikon 1:0 in Führung (21. Minute). Mit ihrem Tor in der 76. Minute brachte Pia Bucher Nebikon mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Erneut Pia Bucher traf in der 83. Minute auch zum 3:0 für Nebikon. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Janine Zurfluh in der 85. Minute, als sie für Nebikon zum 4:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Defensive hat Nebikon in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.8 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 10 geschossenen Toren Rang 6.

Die Tabellensituation bleibt für Nebikon unverändert. Zehn Punkte bedeuten Rang 4. Für Nebikon ist es bereits der dritte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Nebikon ging unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Nebikon in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Willisau. Diese Begegnung findet am 12. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Trotz der Niederlage bleibt Root auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr zwölf Punkte auf dem Konto. Nach vier Siegen in Serie verliert Root erstmals wieder.

Root spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Luzern Frauen 2 (Platz 6). Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: SC Nebikon - SK Root 4:0 (1:0) - Stämpfel, Nebikon – Tore: 21. Sabrina Gamma 1:0. 76. Pia Bucher 2:0. 83. Pia Bucher 3:0. 85. Janine Zurfluh 4:0. – Nebikon: Eveline Sägesser, Milena Hammelbacher, Ilona Bosoppi, Sonja Bucher, Lisa Hammelbacher, Sabrina Gamma, Chantal Hodel, Francine Salamin, Lia Glanzmann, Pia Bucher, Angela Tschopp. – Root: Sara Antolino, Fabiola Sidler, Karin Thalmann, Nadja Schmidiger, Arife Vranja, Gabrijella Sakica, Rita Landis, Michele Christen, Jasmin Keiblinger, Vanesa Hazeraj, Melanie Burri. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 04:00 Uhr.

