Frauen 2. Liga Nebikon gewinnt klar gegen Luzern Frauen Nebikon gewinnt am Samstag zuhause gegen Luzern Frauen 3:0.

(chm)

In der 18. Minute gelang Sonja Bucher der Führungstreffer zum 1:0 für Nebikon. Yvonne Birrer sorgte in der 55. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Nebikon. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Milena Hammelbacher in der 83. Minute, als sie für Nebikon zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0 hat die Abwehr von Nebikon ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 6 geschossenen Toren Rang 5.

In der Tabelle verbessert sich Nebikon von Rang 3 auf 1. Das Team hat sieben Punkte. Für Nebikon ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat einmal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Nebikon ging unentschieden aus.

Für Nebikon geht es auswärts gegen Team Uri Frauen I (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 25. September statt (14.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Luzern Frauen rutscht in der Tabelle von Rang 5 auf 7. Das Team hat zwei Punkte. Für Luzern Frauen ist es bereits die erste Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Luzern Frauen gingen unentschieden aus.

Luzern Frauen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Sursee (Platz 5). Die Partie findet am 24. September statt (20.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: SC Nebikon - FC Luzern Frauen 2 3:0 (1:0) - Stämpfel, Nebikon – Tore: 18. Sonja Bucher 1:0. 55. Yvonne Birrer 2:0. 83. Milena Hammelbacher 3:0. – Nebikon: Eveline Sägesser, Milena Hammelbacher, Marie Eve Salamin, Sonja Bucher, Lisa Hammelbacher, Sabrina Gamma, Chantal Hodel, Francine Salamin, Lia Glanzmann, Janine Zurfluh, Yvonne Birrer. – Luzern Frauen: Noemi Schnellmann, Anja Baumgartner, Havva Altun, Louise Runkel, Laura Gnos, Julia Odermatt, Ronja Hofstetter, Livia Steiner, Raissa Cordovil Da Silva, Lara Faria Domingues, Valentina Floccari. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

