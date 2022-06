Frauen 2. Liga Nebikon mit drei Punkten auswärts gegen Lugano Femminile – Pia Bucher mit Siegtor Nebikon gewinnt am Sonntag auswärts gegen Lugano Femminile 2:1.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 13 Minuten: Das Skore eröffnete Sara Binggeli in der 35. Minute. Sie traf für Lugano Femminile zum 1:0. Gleichstand stellte Ilona Bosoppi durch ihren Treffer für Nebikon in der 39. Minute her. Per Penalty traf Pia Bucher in der 48. Minute zur 2:1-Führung für Nebikon.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Nebikon. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Für Nebikon ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Nebikon ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Lugano Femminile einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 21 Punkten auf Rang 9. Nach zwei Siegen in Serie verliert Lugano Femminile erstmals wieder.

Für Lugano Femminile ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Lugano Femminile II - SC Nebikon 1:2 (1:1) - Stadio Comunale Cornaredo, Lugano – Tore: 35. Sara Binggeli 1:0. 39. Ilona Bosoppi 1:1. 48. Pia Bucher (Penalty) 1:2. – Lugano Femminile: Chiara Baselgia, Michelle Corti, Rahma Saad Mawad, Shannon Coter, Diana La Greca, Caterina Sarak, Chiara Clementi, Martina Selmi, Jennifer Lorenzi, Florina Kurtaj, Caroline Curti. – Nebikon: Eveline Sägesser, Jelena Müller, Ilona Bosoppi, Pia Bucher, Lia Glanzmann, Marie Eve Salamin, Sonja Bucher, Francine Salamin, Nora Graber, Janine Zurfluh, Sabrina Gamma. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.06.2022 15:59 Uhr.