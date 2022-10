4. Liga, Gruppe 5 Nebikon mit drei Punkten auswärts gegen Sempach Nebikon behielt im Spiel gegen Sempach am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Paolo Studer für Nebikon. In der 35. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Sempach fiel in der 49. Minute (Raphael Bühlmann). In der 54. Minute war es an Anel Jukic, Nebikon 2:1 in Führung zu bringen.

Mit seinem Tor in der 78. Minute brachte Fabian Schürmann Nebikon mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Raphael Bühlmann sorgte in der 80. Minute für Sempach für den Anschlusstreffer zum 2:3. In der 86. Minute sorgte Anel Jukic für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Nebikon.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Pascal Furrer von Sempach erhielt in der 30. Minute die gelbe Karte.

Nebikon hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 19 Tore in acht Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.4 Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Nebikon: 15 Punkte bedeuten Rang 5. Nebikon hat bisher fünfmal gewonnen und dreimal verloren.

Nebikon tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Entlebuch an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (18.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Für Sempach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 6. Sempach hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Sempach geht es auswärts gegen FC Triengen 2 (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Telegramm: FC Sempach b - SC Nebikon 2:4 (0:1) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 35. Paolo Studer 0:1. 49. Raphael Bühlmann 1:1. 54. Anel Jukic 1:2. 78. Fabian Schürmann 1:3. 80. Raphael Bühlmann 2:3. 86. Anel Jukic 2:4. – Sempach: Alain Gut, Stephan Häfliger, Andri Felber, Dario Mathis, Marco Bühler, David Kottmann, Christian Näf, Raphael Bühlmann, Pascal Furrer, Philipp Kaufmann, Jonas Muff. – Nebikon: Christopher Hodel, Marco Stutz, Filipe Andrade, Marko Mijatovic, Raphael Kaufmann, Paolo Studer, Adis Omeri, Michael Steffen, Reto Stutz, Fabian Schürmann, Anel Jukic. – Verwarnungen: 30. Pascal Furrer.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 18:20 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.