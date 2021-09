4. Liga, Gruppe 5 Nebikon verliert gegen Seriensieger Zell – Flavio Peter als Matchwinner Zell setzt seine Siegesserie auch gegen Nebikon fort. Das 1:0 auswärts am Dienstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Flavio Peter in der 75. Minute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Timo Tschopp von Nebikon erhielt in der 56. Minute die gelbe Karte.

Zell schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Total schoss das Team 17 Tore in vier Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.2 Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Zell auf Rang 1. Das Team hat zwölf Punkte. Zell feiert mit dem Sieg gegen Nebikon bereits den vierten Sieg der Saison. Das Team hat einmal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Zell spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Buttisholz (Platz 6). Das Spiel findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Gass, Zell).

Nebikon rutscht in der Tabelle von Rang 4 auf 5. Das Team hat sieben Punkte. Nebikon hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Nebikon spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Entlebuch (Platz 10). Die Partie findet am 25. September statt (17.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: SC Nebikon - FC Zell 0:1 (0:0) - Stämpfel, Nebikon – Tor: 75. Flavio Peter 0:1. – Nebikon: Christopher Hodel, Jannick Kaufmann, Filipe Andrade, Marko Mijatovic, Martin Hodel, Adis Omeri, Younes Abouri, Fabian Schürmann, Stefan Schnider, Paolo Studer, Timo Tschopp. – Zell: Pascal Gerber, Abiraj Thangavel, Janis Bangerter, Fabian Knupp, Raphael Ritter, Lorin Bättig, Kevin Bürli, André Peter, Nino Birrer, Marco Roos, Flavio Peter. – Verwarnungen: 56. Timo Tschopp.

Tabelle: 1. FC Zell 4 Spiele/12 Punkte (17:3). 2. SC Eich 4/9 (13:3), 3. FC Sempach 4/9 (8:6), 4. FC Willisau 4/7 (13:12), 5. SC Nebikon 4/7 (3:2), 6. FC Buttisholz 4/6 (8:9), 7. FC Sursee 4/4 (5:10), 8. FC Triengen 2 4/3 (7:12), 9. FC Schüpfheim 4/1 (5:9), 10. FC Entlebuch 4/0 (1:14).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 5 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.09.2021 23:25 Uhr.