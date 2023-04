3. Liga, Gruppe 3 Nico Hodel rettet Nottwil einen Punkt gegen Escholzmatt-Marbach Nottwil und Escholzmatt-Marbach spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

Erst in allerletzter Minute sicherte sich Nottwil einen Punkt, als Nico Hodel in der 87. Minute zum 2:2 traf. Dabei hatte das Spiel gut angefangen für Nottwil: Robin Schnider hatte davor in der 13. Minute zum 1:0 für Nottwil getroffen. Der Ausgleich für Escholzmatt-Marbach fiel in der 52. Minute (Jason Schöpfer). Marvin Greil brachte Escholzmatt-Marbach 2:1 in Führung (68. Minute).

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Nottwil gab es vier gelbe Karten. Bei Escholzmatt-Marbach erhielten Thomas Niederberger (45.), Dario Doppmann (80.) und Enis Morina (91.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Nottwil nicht verändert. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Nottwil hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Auf Nottwil wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team SC Reiden, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (25. April) ( Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Der eine gewonnene Punkt hat für Escholzmatt-Marbach nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (zwölf Punkte). Escholzmatt-Marbach hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Escholzmatt-Marbach daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Dagmersellen. Die Partie findet am Dienstag (25. April) statt ( Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Telegramm: FC Nottwil - FC Escholzmatt-Marbach 2:2 (1:0) - Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil – Tore: 13. Robin Schnider 1:0. 52. Jason Schöpfer 1:1. 68. Marvin Greil 1:2. 87. Nico Hodel 2:2. – Nottwil: Daniel Socaci, Nicola Lichtsteiner, Nico Blöchliger, Arno Wildi, Arian Bislimi, Nicolas Stephan, Florian Wey, Louis Willimann, Cornel Schmidiger, Raffael Metzler, Robin Schnider. – Escholzmatt-Marbach: Ian Glanzmann, Mario Schmidiger, Oliver Knüsel, Bobi Johannes Dogdu, Thomas Niederberger, Dario Doppmann, Oliver Greil, Goncalo Vicente Fernandes Madeira, Arber Krasniqi, Jason Schöpfer, Marvin Greil. – Verwarnungen: 45. Thomas Niederberger, 50. Raffael Metzler, 80. Dario Doppmann, 84. Arian Bislimi, 91. Enis Morina, 92. Arno Wildi, 93. Heinz Schumacher.

