3. Liga, Gruppe 2 Niels Schamberger führt Ebikon mit drei Toren zum Sieg gegen Hitzkirch Ebikon setzt seine Siegesserie auch gegen Hitzkirch fort. Das 4:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

In der 38. Minute gelang Fabio Brunner der Führungstreffer zum 1:0 für Ebikon. Niels Schamberger sorgte in der 72. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Ebikon. Niels Schamberger erzielte nur acht Minuten später auch das 3:0 für Ebikon. Mit einem weiteren Tor sorgte Niels Schamberger in der 90. Minute für das 4:0 für Ebikon.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Ebikon erhielt: Matteo Schmidlin (90.) die einzige gelbe Karte bei Hitzkirch erhielt: Michael Winiger (65.)

In der Abwehr gehört Ebikon zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 3).

Die Abwehr von Hitzkirch kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 18 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match (Rang 9).

Mit dem Sieg rückt Ebikon um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 5. Ebikon hat bisher viermal gewonnen und dreimal verloren.

Ebikon spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Hergiswil II (Platz 9). Die Partie findet am 9. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Grossmatt, Hergiswil).

Für Hitzkirch hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 11. Für Hitzkirch war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Malters kriegt es Hitzkirch als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (18.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Telegramm: FC Ebikon I - FC Hitzkirch 4:0 (1:0) - Risch, Ebikon – Tore: 38. Fabio Brunner 1:0. 72. Niels Schamberger 2:0. 80. Niels Schamberger 3:0. 90. Niels Schamberger 4:0. – Ebikon: Mario Buser, Tobias Schmidli, Raphael Mahler, Cyrill Imhof, Marvin Van den Broek, Niels Schamberger, Nicola Egli, Blerim Gashi, Renato Roth, Matteo Schmidlin, Lukas Jost. – Hitzkirch: Nermin Badic, Michael Liembd, Patrik Bucher, Patrick Herzog, Thomas Meier, Patrick Langenstein, Simon Trottmann, Dardan Sadrijaj, Enea Bossart, Michael Winiger, Jonas Rosenberg. – Verwarnungen: 65. Michael Winiger, 90. Matteo Schmidlin.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Malters - Olympique Lucerne 4:0, SC Buochs - FC Kickers Luzern 0:4, FC Adligenswil - FC Gunzwil 0:1, FC Ebikon I - FC Hitzkirch 4:0, FC Horw - SK Root 5:0, SC Kriens U23 - FC Hergiswil II 4:1

Tabelle: 1. FC Horw 7 Spiele/19 Punkte (29:2). 2. FC Gunzwil 7/16 (15:10), 3. FC Kickers Luzern 7/15 (13:8), 4. FC Malters 7/15 (19:13), 5. FC Ebikon I 7/12 (14:10), 6. FC Adligenswil 7/11 (21:12), 7. SC Kriens U23 7/9 (14:13), 8. SK Root 7/9 (12:19), 9. FC Hergiswil II 7/7 (9:14), 10. SC Buochs 7/6 (11:21), 11. FC Hitzkirch 7/4 (5:18), 12. Olympique Lucerne 7/0 (9:31).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2021 21:27 Uhr.