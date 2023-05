3. Liga, Gruppe 3 Noel Luca Luternauer führt Grosswangen-Ettiswil mit drei Toren zum Sieg gegen Wauwil Grosswangen-Ettiswil gewinnt am Samstag zuhause gegen Wauwil 4:0.

(chm)

Noel Luca Luternauer brachte Grosswangen-Ettiswil 1:0 in Führung (3. Minute). Wiederum Noel Luca Luternauer erhöhte in der 51. Minute auf 2:0 für Grosswangen-Ettiswil. In der 67. Minute traf Noel Luca Luternauer bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Grosswangen-Ettiswil. Cyrill Gehrig schoss das 4:0 (67. Minute) für Grosswangen-Ettiswil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Wauwil für Alessandro Gräni (18.) und Roland Saliqunaj (86.). Grosswangen-Ettiswil blieb ohne Karte.

Dass Grosswangen-Ettiswil gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 21 Spielen 1.9 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Grosswangen-Ettiswil die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Grosswangen-Ettiswil nicht verändert. Das Team liegt mit 37 Punkten auf Rang 3. Grosswangen-Ettiswil hat bisher elfmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Grosswangen-Ettiswil daheim mit FC Buttisholz (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Wauwil macht trotz der Niederlage einen Sprung nach vorne in der Tabelle und liegt neu mit 28 Punkten auf Rang 5 (+2). Wauwil hat je siebenmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Wauwil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Dagmersellen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (18.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Telegramm: FC Grosswangen-Ettiswil - FC Wauwil-Egolzwil 4:0 (1:0) - Gutmoos, Grosswangen – Tore: 3. Noel Luca Luternauer 1:0. 51. Noel Luca Luternauer 2:0. 67. Noel Luca Luternauer 3:0. 67. Cyrill Gehrig 4:0. – Grosswangen-Ettiswil: Nicola Marti, Marvin Wirz, Joel Wälti, Elias Wälti, Daniel Bucher, Florian Goller, Tobias Müller, Fabian Ukaj, Cyrill Gehrig, Sven Baumeler, Noel Luca Luternauer. – Wauwil: Robin Gassmann, Nikolai Strässle, Pedro Da Silva Macedo, Lukas Achermann, Predrag Karajcic, Noah Tschopp, Miroslav Marjanovic, Yanik Vonarbrug, Leke Dushi, Delfin Torrecilla, Manuel Monzee. – Verwarnungen: 18. Alessandro Gräni, 86. Roland Saliqunaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.05.2023 06:04 Uhr.