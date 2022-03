3. Liga, Gruppe 3 Nottwil gewinnt klar gegen Sempach Nottwil behielt im Spiel gegen Sempach am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

(chm)

In der 2. Minute war es an Michael Peter, Nottwil 1:0 in Führung zu bringen. In der 29. Minute traf Michael Peter bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Nottwil. Nottwil erhöhte in der 35. Minute seine Führung durch Nico Hodel weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Robin Schnider in der 80. Minute, als er für Nottwil zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Nottwil für Robin Schnider (44.) und Nico Blöchliger (70.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sempach, Nando Bucher (28.) kassierte sie.

In den bisherigen Spielen ist Nottwil nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.5. Das bedeutet, dass Nottwil die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Sempach kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 38 Gegentore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match (Rang 12).

Die Tabellensituation hat sich für Nottwil nicht verändert. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 10. Nottwil hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Nottwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Reiden (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (17.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

Sempach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Sempach hat bisher einmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sempach auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Ruswil. Diese Begegnung findet am 2. April statt (17.45 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Telegramm: FC Sempach - FC Nottwil 0:4 (0:3) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 2. Michael Peter 0:1. 29. Michael Peter 0:2. 35. Nico Hodel 0:3. 80. Robin Schnider 0:4. – Sempach: Michael Grüter, Nando Bucher, Simon Grüter, David Muff, Jan Bühler, Timo Brun, Luca De Rosa, Matthias Häfliger, Jan Emmenegger, Jérôme Lanz, Tim Péterffy. – Nottwil: Colin Thijs, David Renggli, Pascal Bühlmann, Cyril Egli, Arno Wildi, Nico Hodel, Arian Bislimi, Joel Burkhardt, Nico Blöchliger, Robin Schnider, Michael Peter. – Verwarnungen: 28. Nando Bucher, 44. Robin Schnider, 70. Nico Blöchliger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 17:34 Uhr.