3. Liga, Gruppe 3 Nottwil und Sursee spielen unentschieden Je ein Punkt für Nottwil und Sursee: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Sursee geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 68. Minute doch noch einen Punkt.

Das erste Tor der Partie erzielte Joel Burkhardt für Nottwil. In der 10. Minute traf er zum 1:0. In der 28. Minute traf Dominic Zbinden für Sursee zum 1:1-Ausgleich. Jarno Ineichen erzielte in der 36. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Nottwil. Für den Ausgleich für Sursee zum Schlussresultat von 2:2 war Dario Roos in der 68. Minute besorgt.

Bei Sursee erhielten Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva (26.), Andy Macieira César (39.) und Dominic Zbinden (60.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Nottwil, Arno Wildi (41.) kassierte sie.

Das Unentschieden hat für Nottwil nicht gereicht, um das Schlusslicht in der Tabelle abzugeben. Die Mannschaft steht nach elf Spielen bei acht Punkten. Nottwil hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Wauwil-Egolzwil kriegt es Nottwil im nächsten Spiel zuhause mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 18. März (18.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

Für Sursee hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 6. Sursee hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Sursee geht es daheim gegen FC Escholzmatt-Marbach (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 18. März ( Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: FC Nottwil - FC Sursee 2:2 (2:1) - Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil – Tore: 10. Joel Burkhardt 1:0. 28. Dominic Zbinden 1:1. 36. Jarno Ineichen 2:1. 68. Dario Roos 2:2. – Nottwil: Colin Thijs, Nicola Lichtsteiner, Thibault Jufer, Nico Blöchliger, Arno Wildi, Florian Wey, Arian Bislimi, Cornel Schmidiger, Joel Burkhardt, Jarno Ineichen, Robin Schnider. – Sursee: Jan Staffelbach, Andy Macieira César, Samuel Bisang, Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, Emanuel Preni, Dario Roos, Sascha Rast, Ruben Lustenberger, Dominic Zbinden, Ibrahim Terzimustafic, Raul Kiener. – Verwarnungen: 26. Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, 39. Andy Macieira César, 41. Arno Wildi, 60. Dominic Zbinden.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2022 00:14 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.