2. Liga Obergeissenstein bezwingt Sarnen – Marc Bussmann mit Last-Minute-Treffer Sieg für Obergeissenstein: Gegen Sarnen gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:2.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Obergeissenstein das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 90. Minute war Marc Bussmann.

In der 15. Minute hatte Pirmin Bosshart zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 18, als Daniel Rohrer für Sarnen erfolgreich war. In der 46. Minute war es an Mauriz von Ah, Sarnen 2:1 in Führung zu bringen. Zum Ausgleich für Obergeissenstein traf Christian Mutter in der 82. Minute.

Bei Sarnen erhielten Mauro Fanger (75.), Ruben Alexandre Dos Santos Urbano (77.) und Dzenan Cekovic (84.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Obergeissenstein, Samuel Widmer (86.) kassierte sie.

Als Schlusslicht ins Spiel gestiegen, hat Obergeissenstein mit dem Sieg die rote Laterne abgeben können. Mit acht Punkten liegt das Team auf Rang 13. Das Team verbessert sich um einen Platz. Obergeissenstein hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Obergeissenstein siegte zudem erstmals auswärts.

Mit dem viertplatzierten FC Sempach kriegt es Obergeissenstein im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Durch die Niederlage wird Sarnen ans Tabellenende durchgereicht. Nach neun Spielen hat das Team sieben Punkte. Das ist ein Verlust von zwei Plätzen. Sarnen hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sarnen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Sins I (Platz 10). Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (17.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: SC Obergeissenstein - FC Sarnen 3:2 (1:2) - Wartegg, Luzern – Tore: 15. Pirmin Bosshart 1:0. 18. Daniel Rohrer 1:1. 46. Mauriz von Ah 1:2. 82. Christian Mutter 2:2. 90. Marc Bussmann 3:2. – Obergeissenstein: Jérome Hajnal, Raphael Mosses, Danny Kok, Christian Mutter, Santiago Mozzatti, Lucas Caluori, Luca Egloff, Reto Albisser, Pirmin Bosshart, Marc Wattenberg, Nick Illi. – Sarnen: Nino Fanger, Ruben Alexandre Dos Santos Urbano, Jason Kuhn, Anto Brnic, Marco Schmidlin, Livio Wirz, Jan Wallimann, Mauriz von Ah, Norman Blättler, Daniel Rohrer, Aurel Bode. – Verwarnungen: 75. Mauro Fanger, 77. Ruben Alexandre Dos Santos Urbano, 84. Dzenan Cekovic, 86. Samuel Widmer.

