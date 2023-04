4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Obergeissenstein gewinnt klar gegen Alpnach Sieg für Obergeissenstein: Gegen Alpnach gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:0.

Till Moser traf in der 25. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Obergeissenstein. Piro Illi erhöhte in der 47. Minute zur 2:0-Führung für Obergeissenstein. Raphael Müller schoss das 3:0 (69. Minute) für Obergeissenstein und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Alpnach. Eine Verwarnung gab es für Obergeissenstein, nämlich für Konstantin Kuttenberger (34.).

In der Tabelle steht Obergeissenstein nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Obergeissenstein bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Horw. Diese Begegnung findet am 23. April statt (13.30 Uhr, Seefeld, Horw).

In der Tabelle steht Alpnach nach dem ersten Spiel auf Rang 9. Alpnach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Giswil (Platz 5). Die Partie findet am 23. April statt (15.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Telegramm: SC Obergeissenstein - FC Alpnach b 3:0 (1:0) - Wartegg, Luzern – Tore: 25. Till Moser 1:0. 47. Piro Illi 2:0. 69. Raphael Müller 3:0. – Obergeissenstein: Konstantin Kuttenberger, Manoj Müller, Ashan Irantha Fernando, Mauro Paci, Loris Halbheer, Raphael Müller, Till Moser, André Bussmann, Piro Illi, Vivian Furrer, Fabio Piattini. – Alpnach: Ricardo José Soeira De Almeida, Ruben Alexander De Sousa Gonçalves, Ricardo Norberto Queiros Pereira, Diogo Filipe Costa Santos, Fabio Couto Martins, Frederico Costa Santos, Nuno Micael Costa Santos, Sergio Miguel Lopes Pereira, Paulo Jorge Madureira Vieira, Raul Micael Machado Carneiro, Carlos Filipe Da Costa Fernandes. – Verwarnungen: 34. Konstantin Kuttenberger, 50. Sergio Miguel Lopes Pereira, 60. Paulo Jorge Madureira Vieira, 64. Carlos Filipe Da Costa Fernandes, 93. Ricardo Norberto Queiros Pereira.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.04.2023 11:25 Uhr.