4. Liga, Gruppe 4 Obergeissenstein gewinnt klar gegen Eschenbach Obergeissenstein behielt im Spiel gegen Eschenbach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:0.

(chm)

Lukas Wüest erzielte in der 12. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Obergeissenstein. In der 44. Minute baute Philipp Kalbermatter den Vorsprung für Obergeissenstein auf zwei Tore aus (2:0). Piro Illi baute in der 45. Minute die Führung für Obergeissenstein weiter aus (3:0).

Obergeissenstein erhöhte in der 47. Minute seine Führung durch Thomas Özvegyi weiter auf 4:0. Philipp Kalbermatter schoss das 5:0 (83. Minute) für Obergeissenstein und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Obergeissenstein erhielten Mauro Paci (34.) und Raphael Müller (57.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Eschenbach, Marc Häller (53.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Obergeissenstein zu den Besten: Die total 9 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.3 Toren pro Match (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Eschenbach ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 7).

Die Tabellensituation hat sich für Obergeissenstein nicht verändert. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 6. Obergeissenstein hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Obergeissenstein spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Littau II (Platz 8). Die Partie findet am 16. Oktober statt (16.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Für Eschenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 7. Eschenbach hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt. Eschenbach verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Eschenbach daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Olympique Lucerne. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (14.30 Uhr, Weiherhus, Eschenbach).

Telegramm: SC Obergeissenstein - FC Eschenbach III 5:0 (3:0) - Wartegg, Luzern – Tore: 12. Lukas Wüest 1:0. 44. Philipp Kalbermatter 2:0. 45. Piro Illi 3:0. 47. Thomas Özvegyi 4:0. 83. Philipp Kalbermatter 5:0. – Obergeissenstein: Konstantin Kuttenberger, Ashan Irantha Fernando, Lukas Wüest, Fabio Piattini, Mauro Paci, Raphael Müller, Thomas Özvegyi, Julian Pauchard, Piro Illi, Till Moser, Philipp Kalbermatter. – Eschenbach: Patrick Felder, Marco Gärtner, Kai Marti, Patrick Rust, Chris Gehrig, Thomas Kaech, Sandro Honauer, Dominik Honauer, Severin Zimmermann, Kevin Streuli, Silvan Honauer. – Verwarnungen: 34. Mauro Paci, 53. Marc Häller, 57. Raphael Müller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 11:55 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.