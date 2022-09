4. Liga, Gruppe 4 Obergeissenstein gewinnt klar gegen Hochdorf Obergeissenstein behielt im Spiel gegen Hochdorf am Mittwoch auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:0.

(chm)

Per Penalty traf Piro Illi in der 32. Minute zur 1:0-Führung für Obergeissenstein. In der 54. Minute baute der gleiche Piro Illi die Führung für Obergeissenstein weiter aus. Julian Pauchard baute in der 68. Minute die Führung für Obergeissenstein weiter aus (3:0).

Fabio Piattini baute in der 71. Minute die Führung für Obergeissenstein weiter aus (4:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Kilian Zeder in der 74. Minute, als er für Obergeissenstein zum 5:0 traf.

Gelbe Karten gab es bei Obergeissenstein für Luis Hirsiger (34.) und Noé Kunz (89.). Gelbe Karten gab es bei Hochdorf für Pascal Arnold (15.) und Janic Wigger (71.).

Obergeissenstein liegt nach Spiel 2 auf Rang 2. Als nächstes tritt Obergeissenstein zuhause gegen das erstplatzierte Team Olympique Lucerne zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (3. September) (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Nach dem zweiten Spiel steht Hochdorf auf dem neunten Rang. Hochdorf spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Littau II (Platz 5). Die Partie findet am Samstag (3. September) statt (20.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: FC Hochdorf - SC Obergeissenstein 0:5 (0:1) - Arena, Hochdorf – Tore: 32. Piro Illi (Penalty) 0:1.54. Piro Illi 0:2. 68. Julian Pauchard 0:3. 71. Fabio Piattini 0:4. 74. Kilian Zeder 0:5. – Hochdorf: Lukas Werder, Corsin Bundi, Devin Kempf, Massimo Coletti, Mirco Ruggiero, Nico Bissig, Pascal Arnold, Richard Buck, Martin Anderhub, Luca Kurti, Mauro Reinert. – Obergeissenstein: Jonas Schrader, Lukas Wüest, Ashan Irantha Fernando, Manoj Müller, Raphael Müller, André Bussmann, Luis Hirsiger, Piro Illi, Till Moser, Philipp Kalbermatter, Fabio Piattini. – Verwarnungen: 15. Pascal Arnold, 34. Luis Hirsiger, 71. Janic Wigger, 89. Noé Kunz.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.09.2022 21:24 Uhr.