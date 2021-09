4. Liga, Gruppe 4 Obergeissenstein gewinnt klar gegen Littau Sieg für Obergeissenstein: Gegen Littau gewinnt das Team am Sonntag auswärts 4:1.

Obergeissenstein ging in der 21. Minute 1:0 in Führung, als Kevin Mendoza ins eigene Tor traf. Zum Ausgleich für Littau traf Raphael Müller in der 40. Minute. Allerdings war es ein Eigentor. Das Tor von Thomas Özvegyi in der 72. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Obergeissenstein.

Kilian Zeder erhöhte in der 77. Minute zur 3:1-Führung für Obergeissenstein. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Joel Kathriner in der 92. Minute, als er für Obergeissenstein zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Littau kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Obergeissenstein für Adrian Kempf (18.), Ashan Irantha Fernando (61.) und Kilian Zeder (71.).

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.6 hat die Abwehr von Obergeissenstein ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 15 erzielten Toren Rang 4.

Mit dem Sieg rückt Obergeissenstein um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 3. Obergeissenstein hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Obergeissenstein zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte Luzerner SC. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (20.15 Uhr, Wartegg, Luzern).

Nach der Niederlage büsst Littau zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 4. Nach zwei Siegen in Serie verliert Littau erstmals wieder. Littau verlor zudem erstmals zuhause.

Littau tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von SC Emmen a an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 2. Oktober statt (18.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: FC Littau II - SC Obergeissenstein 1:4 (1:1) - Ruopigen, Littau – Tore: 21. Eigentor (Kevin Mendoza) 0:1.40. Eigentor (Raphael Müller) 1:1.72. Thomas Özvegyi 1:2. 77. Kilian Zeder 1:3. 92. Joel Kathriner 1:4. – Littau: Fabio Fries, Mike Wyrsch, Kevin Mendoza, Sebastian Steger, Ahmet Gökcebay, Livio Saccardo, Rinor Zharku, Manuel Keiser, Cyrill Stocker, Fabio Machado, Fabian Bühler. – Obergeissenstein: Konstantin Kuttenberger, Ashan Irantha Fernando, Luca Rast, Raphael Müller, Mauro Paci, Adrian Kempf, Thomas Özvegyi, Julian Pauchard, Vivian Furrer, Piro Illi, Lukas Arnold. – Verwarnungen: 18. Adrian Kempf, 48. Mike Wyrsch, 61. Ashan Irantha Fernando, 65. Fabian Bühler, 71. Kilian Zeder, 75. Fabio Fries, 85. Lucca Vistocco.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Littau II - SC Obergeissenstein 1:4, FC Südstern b - FC Emmenbrücke II 1:2, FC Eschenbach III - Luzerner SC 5:4, Hildisrieder SV - FC Malters 5:3

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 5 Spiele/11 Punkte (24:8). 2. SC Emmen a 4/10 (17:7), 3. SC Obergeissenstein 5/10 (15:3), 4. FC Littau II 5/9 (17:12), 5. FC Emmenbrücke II 5/8 (12:9), 6. FC Rothenburg 4/7 (9:8), 7. FC Eschenbach III 5/5 (10:17), 8. FC Südstern b 5/4 (9:25), 9. FC Malters 5/3 (8:17), 10. Luzerner SC 5/0 (12:27).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

