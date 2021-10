4. Liga, Gruppe 4 Obergeissenstein setzt Siegesserie auch gegen Luzerner SC fort Obergeissenstein reiht Sieg an Sieg: Gegen Luzerner SC hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:0

(chm)

In der 16. Minute gelang Till Moser der Führungstreffer zum 1:0 für Obergeissenstein. Mit seinem Tor in der 55. Minute brachte Raphael Müller Obergeissenstein mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Obergeissenstein erhöhte in der 85. Minute seine Führung durch Kilian Zeder weiter auf 3:0. Mit einem weiteren Tor erhöhte Kilian Zeder für Obergeissenstein auf 4:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade drei Minuten.

Bei Luzerner SC sah Drilon Berisha (86.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Luzerner SC weitere vier gelbe Karten. Obergeissenstein behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Defensive hat Obergeissenstein in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.5 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 19 geschossenen Toren Rang 5.

Zahlreiche Gegentore sind für Luzerner SC ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 5.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Obergeissenstein. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 2. Obergeissenstein hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Obergeissenstein spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Emmen a (Platz 5). Das Spiel findet am 9. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Luzerner SC verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Luzerner SC muss bereits die sechste Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Luzerner SC zuhause und viermal auswärts.

Mit dem viertplatzierten FC Emmenbrücke II kriegt es Luzerner SC als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 10. Oktober statt (14.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: SC Obergeissenstein - Luzerner SC 4:0 (1:0) - Wartegg, Luzern – Tore: 16. Till Moser 1:0. 55. Raphael Müller 2:0. 85. Kilian Zeder 3:0. 88. Kilian Zeder 4:0. – Obergeissenstein: Konstantin Kuttenberger, Ashan Irantha Fernando, Lukas Wüest, Raphael Müller, Mauro Paci, Adrian Kempf, Thomas Özvegyi, Till Moser, Sandro Boppart, Piro Illi, André Bussmann. – Luzerner SC: Refik Rexhepi, Gilles Blaudszun, Jean Marc Niederberger, Mergim Berisha, Atakilti Kebede, Drilon Berisha, Agon Curraj, Lorik Pajaziti, Gabriel Schmidle, Sanjiepan Sutha, Fabio Földes. – Verwarnungen: 41. Sanjiepan Sutha, 67. Mergim Berisha, 77. Jean Marc Niederberger, 86. Drilon Berisha – Ausschluss: 86. Drilon Berisha.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Littau II - SC Emmen a 4:1, FC Malters - FC Südstern b 1:0, SC Obergeissenstein - Luzerner SC 4:0, FC Emmenbrücke II - FC Eschenbach III 10:1

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 6 Spiele/14 Punkte (27:10). 2. SC Obergeissenstein 6/13 (19:3), 3. FC Littau II 6/12 (21:13), 4. FC Emmenbrücke II 6/11 (22:10), 5. SC Emmen a 5/10 (18:11), 6. FC Rothenburg 5/7 (11:11), 7. FC Malters 6/6 (9:17), 8. FC Eschenbach III 6/5 (11:27), 9. FC Südstern b 6/4 (9:26), 10. Luzerner SC 6/0 (12:31).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 12:09 Uhr.