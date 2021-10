2. Liga Obergeissenstein und Aegeri spielen unentschieden 1:1 lautet das Resultat zwischen Obergeissenstein und Aegeri. Die Teams teilen sich die Punkte.

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Robi Gajsek traf in der 53. Minute zum 0:1. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 66. Minute traf Michael Stalder für Obergeissenstein.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Obergeissenstein für Michael Stalder (40.) und Marc Wattenberg (75.). Eine Verwarnung gab es für Aegeri, nämlich für Robi Gajsek (77.).

Keine Änderung in der Tabelle für Obergeissenstein: Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 10. Obergeissenstein hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Obergeissenstein tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von SC Cham II an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Oktober (14.30 Uhr, Eizmoos, Cham).

Für Aegeri hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 11. Aegeri hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Aegeri spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Hochdorf (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 10. Oktober (15.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Telegramm: SC Obergeissenstein - FC Aegeri 1:1 (0:0) - Wartegg, Luzern – Tore: 53. Robi Gajsek 0:1. 66. Michael Stalder 1:1. – Obergeissenstein: Jérome Hajnal, Elio Wildisen, José Luis Da Silva Pereira, Christian Mutter, Samuel Widmer, Michael Stalder, Danny Kok, Samuel Stalder, Raphael Mosses, Aidan Uebelmann, Kevin Vogel. – Aegeri: Orlando Gyr, Elmar Lüönd, Tim Rogenmoser, Marco Schwarzenberger, Ivan Ott, Dominik Simoni, Dusan Ilic, Adnan Becirbasic, Josip Bosnjak, Jonas Müller, Robi Gajsek. – Verwarnungen: 40. Michael Stalder, 75. Marc Wattenberg, 77. Robi Gajsek.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Hochdorf - FC Sins 2:2, FC Sarnen - FC Littau 2:0, FC Rothenburg - FC Sempach 1:1, Luzerner SC - FC Willisau 5:2, SC Obergeissenstein - FC Aegeri 1:1

Tabelle: 1. SC Cham II 8 Spiele/21 Punkte (24:10). 2. Luzerner SC 8/17 (22:15), 3. FC Sempach 8/16 (20:11), 4. SC Emmen 8/13 (16:13), 5. FC Sins 8/13 (14:13), 6. FC Hochdorf 8/12 (19:16), 7. FC Rothenburg 8/10 (10:11), 8. FC Willisau 8/9 (10:16), 9. FC Littau 8/9 (14:15), 10. SC Obergeissenstein 8/9 (9:14), 11. FC Aegeri 8/8 (11:18), 12. FC Altdorf 7/7 (11:15), 13. FC Sarnen 8/7 (11:15), 14. FC Stans 7/3 (7:16).

