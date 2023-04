4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Olympique Lucerne gewinnt deutlich gegen Giswil Olympique Lucerne gewinnt am Donnerstag auswärts gegen Giswil 5:2.

Giswil erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Adrian Rogger ging das Team in der 11. Minute in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 33, als Adrijan Ahmetaj für Olympique Lucerne erfolgreich war.

Danach drehte Olympique Lucerne auf. Das Team schoss ab der 39. Minute noch vier weitere Tore, während Giswil ein Tor gelang (zum 2:2 (44. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Olympique Lucerne waren: Omar Essakhi, Lamin Dampha, Hazir Arifaj, Claudio Romano und Adrijan Ahmetaj. Die Torschützen für Giswil waren: Emanuel Furrer und Adrian Rogger.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Olympique Lucerne erhielten Hazir Arifaj (23.), Briliant Kasumi (70.) und Lamin Dampha (82.) eine gelbe Karte. Giswil blieb ohne Karte.

Olympique Lucerne liegt nach Spiel 2 auf Rang 1. Als nächstes tritt Olympique Lucerne in einem Auswärtsspiel gegen das zweitplatzierte Team SC Emmen II zum Spitzenduell an. Die Partie findet am Samstag (29. April) statt (18.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Nach dem zweiten Spiel steht Giswil auf dem siebten Rang. Für Giswil geht es daheim gegen FC Horw (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (29. April) statt (18.00 Uhr, Neuer Sportplatz, Giswil).

Telegramm: FC Giswil - Olympique Lucerne 2:5 (2:2) - Neuer Sportplatz, Giswil – Tore: 11. Adrian Rogger 1:0. 33. Adrijan Ahmetaj 1:1. 39. Omar Essakhi 1:2. 44. Emanuel Furrer 2:2. 61. Claudio Romano 2:3. 63. Hazir Arifaj 2:4. 78. Lamin Dampha 2:5. – Giswil: Martin Rogger, Nils Kneubühler, Mathias Halter, Elvis Nikolov, Jonas Biedermann, Patrick von Moos, Adrian Rogger, Dario Schorno, Jonas Imfeld, Tobias Zumstein, Emanuel Furrer. – Olympique Lucerne: Michael Rieder, Astrit Nikaj, Dardan Abazi, Briliant Kasumi, Leandro Camoesa Correira, Omar Essakhi, Alessandro Guida, Claudio Romano, Giuliano Hediger, Adrijan Ahmetaj, Hazir Arifaj. – Verwarnungen: 23. Hazir Arifaj, 70. Briliant Kasumi, 82. Lamin Dampha.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 10:48 Uhr.