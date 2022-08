4. Liga, Gruppe 4 Olympique Lucerne mit Auswärtssieg bei Rothenburg im Auftaktspiel – Später Siegtreffer Olympique Lucerne beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Rothenburg setzt es auswärts einen 2:1-Sieg ab.

Der Siegtreffer für Olympique Lucerne gelang Claudio Romano in der 84. Minute. In der 21. Minute hatte Briliant Kasumi Olympique Lucerne in Führung gebracht. Der Ausgleich für Rothenburg fiel in der 46. Minute durch Jan Achermann.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Olympique Lucerne für Yousry Shafik (33.) und Alessandro Guida (54.). Die einzige gelbe Karte bei Rothenburg erhielt: Marco Stocker (69.)

Olympique Lucerne reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Für Olympique Lucerne geht es zuhause gegen FC Alpnach b (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 27. August statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Rothenburg reiht sich nach dem Spiel auf Rang 8 ein. Rothenburg tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Hitzkirch 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (20.15 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Telegramm: FC Rothenburg - Olympique Lucerne 1:2 (0:1) - Chärnsmatt, Rothenburg – Tore: 21. Briliant Kasumi 0:1. 46. Jan Achermann 1:1. 84. Claudio Romano 1:2. – Rothenburg: Marco Zweili, Cédric Nadler, Tim Bolzern, Jan Achermann, Matthias Reinhard, Silvan Dahinden, Thomas Müller, Joel Zimmermann, Luca Gisler, Richard Sollberger, Dario Jurt. – Olympique Lucerne: Florian Schwizer, Adrijan Ahmetaj, Hazir Arifaj, Agon Arifaj, Briliant Kasumi, Yousry Shafik, Omar Essakhi, Alessandro Guida, Sefer Seferi, Ardefrim Lushaj, Leandro Camoesa Correira. – Verwarnungen: 33. Yousry Shafik, 54. Alessandro Guida, 69. Marco Stocker.

