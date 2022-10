4. Liga, Gruppe 4 Olympique Lucerne mit drei Punkten auswärts gegen Hochdorf Olympique Lucerne gewinnt am Samstag auswärts gegen Hochdorf 2:0.

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Das Tor von Valon Duzhmani in der 13. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Olympique Lucerne. Das letzte Tor der Partie fiel in der 35. Minute, als Sefer Seferi für Olympique Lucerne auf 2:0 erhöhte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Olympique Lucerne sah Briliant Kasumi (80.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Olympique Lucerne weitere vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Hochdorf, nämlich für Pascal Arnold (30.).

In der Defensive hat Olympique Lucerne in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 12 geschossenen Toren Rang 8.

Olympique Lucerne machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 2. Olympique Lucerne hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Olympique Lucerne spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Eschenbach III (Platz 7). Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (14.30 Uhr, Weiherhus, Eschenbach).

Für Hochdorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Für Hochdorf war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Hochdorf geht es auf fremdem Terrain gegen FC Hitzkirch 2 (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (16.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Telegramm: FC Hochdorf - Olympique Lucerne 0:2 (0:2) - Arena, Hochdorf – Tore: 13. Valon Duzhmani 0:1. 35. Sefer Seferi 0:2. – Hochdorf: Alain Baggenstos, Pascal Schärli, Devin Kempf, Fabian Trottmann, Jan Müller, Sven Roos, Martin Anderhub, Pascal Arnold, Elias Estermann, Claudio Reboredo Alves, Mauro Reinert. – Olympique Lucerne: Michael Rieder, Mark Berisha, Adrijan Ahmetaj, Briliant Kasumi, Yousry Shafik, Leandro Camoesa Correira, Alessandro Guida, Omar Essakhi, Nassim Boudour, Sefer Seferi, Valon Duzhmani. – Verwarnungen: 30. Pascal Arnold, 35. Sefer Seferi, 67. Briliant Kasumi, 85. Omar Essakhi, 90. Adrijan Ahmetaj – Ausschluss: 80. Briliant Kasumi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

