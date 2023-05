4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Olympique Lucerne mit drei Punkten auswärts gegen Sachseln – Lamin Dampha als Matchwinner Sachseln lag gegen Olympique Lucerne deutlich vorne, nämlich 2:0 (35. Minute) - und verlor dennoch. Olympique Lucerne feiert einen 3:2-Auswärtssieg.

Sachseln ging bis zur 35. Minute mit zwei Toren in Führung. Das erste Tor der Partie erzielte Gabriel Piliskic für Sachseln. In der 25. Minute traf er zum 1:0. Der gleiche Gabriel Piliskic war in der 35. Minute auch für das 2:0 für Sachseln verantwortlich.

Die Wende gelang Olympique Lucerne ab der 47. Minute, als Yousry Shafik zum 1:2 traf. Es folgte in der 55. Minute der Ausgleichstreffer durch Giuliano Hediger, ehe Lamin Dampha in der 70. Minute der Siegtreffer gelang.

Gelbe Karten gab es bei Olympique Lucerne für Hazir Arifaj (45.) und Lamin Dampha (75.). Gelbe Karten gab es bei Sachseln für Daniel Klasic (40.) und Raif von Moos (65.).

Dass Olympique Lucerne viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen fünf Spielen hat Olympique Lucerne durchschnittlich 3.4 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Sachseln kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.6 Tore pro Partie (Rang 6).

Für Olympique Lucerne bedeutet der Sieg, dass das Team neu auf einem Aufstiegsplatz liegt. Zwölf Punkte bedeuten Rang 2. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Für Olympique Lucerne ist es der zweite Sieg in Serie.

Olympique Lucerne spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Hergiswil II (Rang 8). Das Spiel findet am 31. Mai statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grossmatt, Hergiswil).

Nach der Niederlage büsst Sachseln einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 6. Sachseln hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Sachseln spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Giswil (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 23. Mai (20.00 Uhr, Neuer Sportplatz, Giswil).

Telegramm: FC Sachseln - Olympique Lucerne 2:3 (2:1) - Mattli, Sachseln – Tore: 25. Gabriel Piliskic 1:0. 35. Gabriel Piliskic 2:0. 47. Yousry Shafik 2:1. 55. Giuliano Hediger 2:2. 70. Lamin Dampha (Penalty) 2:3. – Sachseln: Daniel Klasic, Daniel Rohrer, Ardit Jakupi, Enhar Jakupi, Carlos Raimundo Rodrigues, Dominik Bacher, Roberto Cataldi, Jusuf Ibisi, Severin von Wyl, Gabriel Piliskic, Raif von Moos. – Olympique Lucerne: Michael Rieder, Leandro Camoesa Correira, Adrijan Ahmetaj, Briliant Kasumi, Yousry Shafik, Omar Essakhi, Meriton Alushaj, Giuliano Hediger, Claudio Romano, Lamin Dampha, Hazir Arifaj. – Verwarnungen: 40. Daniel Klasic, 45. Hazir Arifaj, 65. Raif von Moos, 75. Lamin Dampha.

