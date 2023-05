3. Liga, Gruppe 1 Omar Abduqadir führt Baar mit drei Toren zum Sieg gegen Cham Baar setzt seine Siegesserie auch gegen Cham fort. Das 4:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Omar Abduqadir eröffnete in der 4. Minute das Skore, als er für Baar das 1:0 markierte. Gleichstand stellte Milos Djurdjevic durch seinen Treffer für Cham in der 31. Minute her. Das Tor von Jannis Elsener in der 35. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Cham.

Omar Abduqadir glich in der 49. Minute für Baar aus. Es hiess 2:2. In der 54. Minute war es an Fatlum Sylejmani, Baar 3:2 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 57. Minute, als nochmals Omar Abduqadir die Führung für Baar auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Jannis Müller von Cham erhielt in der 86. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Cham ein relativ häufiges Phänomen. Die total 53 Gegentore in 19 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match (Rang 11).

Baar machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 28 Punkten auf Rang 5. Für Baar ist es der vierte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Baar auf fremdem Terrain mit FC Hünenberg I (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (18.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Nach der Niederlage büsst Cham einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 22 Punkten auf Rang 9. Cham hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Cham tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von Zug 94 II an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 14. Mai statt (12.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: FC Baar 1 - SC Cham IV 4:2 (1:2) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 4. Omar Abduqadir 1:0. 31. Milos Djurdjevic 1:1. 35. Jannis Elsener 1:2. 49. Omar Abduqadir 2:2. 54. Fatlum Sylejmani 3:2. 57. Omar Abduqadir 4:2. – Baar: Marc Hubler, Daniel Dietrich, Diego Messina, Daniel Marquez, Giordan Martino, Antonije Djakovic, Gabriel Can, Leonard Rechi, Kreshnik Nurcaj, Fatlum Sylejmani, Omar Abduqadir. – Cham: Stéve Pfund, Andri Tillmann, Fabian Röösli, Alex Elsener, Luis Alberto Moura Pereira, Yannick Peter, Leo Suta, Ardit Krasniqi, Leandro Schnarwiler, Milos Djurdjevic, Jannis Elsener. – Verwarnungen: 86. Jannis Müller.

