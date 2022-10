4. Liga, Gruppe 2 Pascal Müller führt Cham mit drei Toren zum Sieg gegen Root Cham behielt im Spiel gegen Root am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

Den Auftakt machte Pascal Müller, der in der 42. Minute für Cham zum 1:0 traf. Der Treffer fiel mittels Penalty. Manuel Grepper erhöhte in der 46. Minute zur 2:0-Führung für Cham. Pascal Müller baute in der 67. Minute die Führung für Cham weiter aus (3:0).

Sechs Minuten dauerte es, ehe Pascal Müller erneut erfolgreich war. Er traf in der 73. Minute zum 4:0 für Cham. In der 88. Minute sorgte Andri Krieger noch für Resultatkosmetik für Root. Er traf zum 1:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Root erhielten Dario Bühler (32.) und Sandro Stalder (57.) eine gelbe Karte. Für Cham gab es keine Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Root ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 6).

Cham bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 15 Punkte bedeuten Rang 5. Cham hat bisher fünfmal gewonnen und dreimal verloren.

Cham spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen Zug 94 III (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (18.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Für Root hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 8. Für Root war es bereits die vierte Niederlage in Serie. Root verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Root daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Perlen-Buchrain. Die Partie findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: SC Cham III - SK Root 4:1 (2:0) - Eizmoos, Cham – Tore: 42. Pascal Müller (Penalty) 1:0.46. Manuel Grepper 2:0. 67. Pascal Müller 3:0. 73. Pascal Müller 4:0. 88. Andri Krieger 4:1. – Cham: Luciano Hediger, Sven Schrag, Raphael Suter, Konstantin Schaubel, Jérôme Kläfiger, Tobias Suter, Joel Azevedo Faria, Lars Gamper, Jessy Ineichen, Manuel Grepper, Pascal Müller. – Root: Dario Bühler, Arno Kost, Finn Schürmann, Sandro Stalder, Pascal Kunz, Raphael Knüsel, Luca Martellotta, Luis Filipe Araujo Castro, Michael Christen, Kevin Schöpfer, Andri Krieger. – Verwarnungen: 32. Dario Bühler, 57. Sandro Stalder.

