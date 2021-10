3. Liga, Gruppe 3 Pascal Schwizer rettet Dagmersellen einen Punkt gegen Sempach 2:2 lautet das Resultat zwischen Sempach und Dagmersellen. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Erst in der Schlussphase holte Dagmersellen einen Rückstand auf und rettete sich noch einen Punkt. Das Skore eröffnete Markus Frey in der 38. Minute. Er traf für Dagmersellen zum 1:0. Gleichstand war in der 39. Minute hergestellt: Joshua Brun traf für Sempach. In der 88. Minute war es an Matthias Häfliger, Sempach 2:1 in Führung zu bringen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 89, als Pascal Schwizer für Dagmersellen erfolgreich war.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sempach, Joshua Brun (35.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Dagmersellen, Roman Steinger (47.) kassierte sie.

Unverändert liegt Sempach am Ende der Tabelle. Die Mannschaft steht nach acht Spielen bei zwei Punkten. Sempach hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Sechs Spiele gingen verloren.

Sempach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Altbüron-Grossdietwil (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (17.00 Uhr, Aengelgehr, Altbüron).

Für Dagmersellen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 5. Dagmersellen hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Dagmersellen tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von SC Reiden an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Telegramm: FC Sempach - FC Dagmersellen 2:2 (1:1) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 38. Markus Frey 0:1. 39. Joshua Brun 1:1. 88. Matthias Häfliger 2:1. 89. Pascal Schwizer 2:2. – Sempach: Michael Grüter, Nando Bucher, Simon Grüter, Jan Bühler, Livio Brunner, Luca De Rosa, Timo Brun, Michael Schwegler, Robin Christen, Joshua Brun, Matthias Häfliger. – Dagmersellen: Gianluca Accola, David Bernet, Roman Steinger, Flavio Accola, Mike Blum, Andrin Fischer, Noah Tschopp, Janik Sommer, Michael Bucher, Zejnulla Nexhipi, Markus Frey. – Verwarnungen: 35. Joshua Brun, 47. Roman Steinger.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Wolhusen - FC Buttisholz 2:1, SC Reiden - FC Entlebuch 1:2, FC Sempach - FC Dagmersellen 2:2, FC Nottwil - FC Altbüron-Grossdietwil 0:3

Tabelle: 1. FC Entlebuch 8 Spiele/21 Punkte (23:12). 2. FC Buttisholz 8/16 (18:7), 3. SC Reiden 8/16 (11:8), 4. FC Ruswil 8/16 (18:6), 5. FC Dagmersellen 8/14 (22:11), 6. FC Wolhusen 8/14 (15:10), 7. FC Altbüron-Grossdietwil 8/9 (14:11), 8. FC Knutwil 7/7 (10:19), 9. FC Nottwil 8/7 (10:17), 10. FC Grosswangen-Ettiswil 8/6 (10:20), 11. FC Escholzmatt-Marbach 7/4 (8:23), 12. FC Sempach 8/2 (9:24).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 19:05 Uhr.