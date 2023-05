4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Patrick Emmenegger rettet Schüpfheim einen Punkt gegen Entlebuch Schüpfheim und Entlebuch spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

Zweimal ging Entlebuch in Führung. Doch Schüpfheim schaffte jeweils den Ausgleich.

Das erste Tor der Partie fiel für Entlebuch: Pascal Vogel brachte seine Mannschaft in der 22. Minute 1:0 in Führung. In der 42. Minute traf Lars Distel für Schüpfheim zum 1:1-Ausgleich. Cedric Hofstetter schoss Entlebuch in der 84. Minute zur 2:1-Führung. Für den späten Ausgleich für Schüpfheim sorgte Patrick Emmenegger, der in der 94. Minute das Tor zum 2:2 erzielte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Schüpfheim, nämlich für Christian Haas (90.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Entlebuch, Damian Müller (56.) kassierte sie.

Unverändert liegt Schüpfheim auf Rang 6. Das Team hat fünf Punkte. Schüpfheim hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Schüpfheim wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Emmenbrücke II, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (20.30 Uhr, Sportanlage Gersag, Emmenbrücke).

In der Tabelle verbessert sich Entlebuch von Rang 10 auf 9. Das Team hat zwei Punkte. Entlebuch hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Entlebuch trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Sempach a (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 13. Mai statt (15.15 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: FC Schüpfheim - FC Entlebuch 2:2 (1:1) - Moosmättili, Schüpfheim – Tore: 22. Pascal Vogel 0:1. 42. Lars Distel 1:1. 84. Cedric Hofstetter 1:2. 94. Patrick Emmenegger 2:2. – Schüpfheim: Remo Troxler, Patrick Christen, Nicola Schardt, Lars Stirnimann, Cedric Steffen, Joshua Zemp, Julian Eicher, Patrick Emmenegger, Lars Distel, Michael Tellenbach, Tobias Kaufmann. – Entlebuch: Patrick Schöpfer, Lars Unternährer, Damian Müller, Luis Bachmann, Adrian Wigger, Jörg Dahinden, Joël Hofstetter, Fabian Lustenberger, Pascal Vogel, Oliver Müller, Ueli Renggli. – Verwarnungen: 56. Damian Müller, 90. Christian Haas.

