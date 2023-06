4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Patrick Gamma führt Schattdorf mit drei Toren zum Sieg gegen Luzern Schattdorf holt gegen Luzern auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenneunten 4:1.

(chm)

Patrick Gamma eröffnete in der 10. Minute das Skore, als er für Schattdorf das 1:0 markierte. Per Elfmeter glich Raphael Amrein das Spiel in der 34. Minute für Luzern wieder aus. In der 42. Minute war es an Patrick Gamma, Schattdorf 2:1 in Führung zu bringen.

Drei Minuten dauerte es, ehe Patrick Gamma erneut erfolgreich war. Er traf in der 45. Minute zum 3:1 für Schattdorf. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Semih Candan in der 77. Minute, als er für Schattdorf zum 4:1 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Schattdorf den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Offensive 22 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Luzern ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 27 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.4 Toren pro Spiel (Rang 10).

Die Tabellensituation hat sich für Schattdorf nicht verändert. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Schattdorf hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Schattdorf ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Luzern hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 9. Luzern hat bisher zweimal gewonnen und sechsmal verloren.

Für Luzern ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Luzern - FC Schattdorf 1:4 (1:3) - Spielnummer: 210457 – Tore: 10. Patrick Gamma 0:1. 34. Raphael Amrein (Penalty) 1:1.42. Patrick Gamma 1:2. 45. Patrick Gamma 1:3. 77. Semih Candan 1:4. – Luzern: Michael Meyer, Dino Lissoni, Joshua Wölfle, Philipp Schäfer, Florian Aregger, Florian Näf, Zeno Hürlimann, Jan Baumann, Raphael Amrein, Oliver Gut, Severin Wechsler. – Schattdorf: Nico Gamma, Robin Lindauer, Robin Zurfluh, Sandro Imbach, Jonas Imhof, Henry Kempf, Patrick Gamma, Cedric Aschwanden, Christian Gisler, Nick Häusler, Joel Baumann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

