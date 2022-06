2. Liga Penaltytor bringt Altdorf Unentschieden gegen Emmen Im Spiel zwischen Altdorf und Emmen hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Altdorf in der 77. Minute.

Altdorf war zwar zeitweise mit 2:0 (44. Minute) in Führung, doch Emmen holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Lediglich fünf Minuten nach dem 3:2 traf Dmytro Gryshchenko in der 77. Minute für Altdorf zum 3:3-Ausgleich. .

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Marc Koch von Emmen erhielt in der 67. Minute die gelbe Karte.

Nach dem Unentschieden verliert Altdorf einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 30 Punkten auf Rang 10. Altdorf hat bisher siebenmal gewonnen, zehnmal verloren und neunmal unentschieden gespielt.

Für Altdorf ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Emmen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 51 Punkten auf Rang 2. Emmen hat bisher 15mal gewonnen, fünfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Emmen ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Altdorf - SC Emmen 3:3 (2:0) - Gemeindesportplatz, Altdorf – Tore: 22. Fabian Nickel 1:0. 44. Silvan Christen 2:0. 56. Nicolas Meier 2:1. 63. Florant Veseli (Penalty) 2:2.72. Saichun Krongrava 2:3. 77. Dmytro Gryshchenko (Penalty) 3:3. – Altdorf: Nino Arnold, Luca Tresch, Fabian Nickel, Luca Arnold, Dmytro Gryshchenko, André Bissig, Raphael Herger, Manuel Ruhstaller, Silvan Christen, Matej Ilicic, Markus Zurfluh. – Emmen: David Mühlebach, Manuel Meier, Marc Koch, Nicolas Meier, Marco Baumgartner, Claudio Vogel, Silvio König, Joel Zemp, Rinor Gashi, Roman Greter, Florant Veseli. – Verwarnungen: 67. Marc Koch.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.06.2022 20:54 Uhr.