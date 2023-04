2. Liga Penaltytor bringt Goldau Unentschieden gegen Aegeri Das Resultat im Spiel zwischen Goldau und Aegeri lautet 2:2.

Das Skore eröffnete Tobias Walker in der 32. Minute. Er traf für Goldau zum 1:0. Aegeri glich in der 51. Minute durch Marco Schwarzenberger aus. Aegeri ging in der 78. Minute 2:1 in Führung, als Simon Schmid ins eigene Tor traf. Per Elfmeter glich Julet Ademi das Spiel in der 86. Minute für Goldau wieder aus.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Aegeri gab es fünf gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Goldau, nämlich für Luca Sommaruga (50.).

Goldau hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 43 Tore in 20 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.1 Toren pro Match.

Die Tabellensituation hat sich für Goldau nicht verändert. Mit 39 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Goldau hat bisher zwölfmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Goldau geht es auf fremdem Terrain gegen FC Horw (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (17.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Das Unentschieden bringt Aegeri in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 31 Punkten auf Rang 4. Aegeri hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Aegeri geht es in einem Heimspiel gegen FC Entlebuch (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 30. April statt (15.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Telegramm: SC Goldau - FC Aegeri 1 2:2 (1:0) - Sportplatz Tierpark, Goldau – Tore: 32. Tobias Walker 1:0. 51. Marco Schwarzenberger 1:1. 78. Eigentor (Simon Schmid) 1:2.86. Julet Ademi (Penalty) 2:2. – Goldau: Marco Steinegger, Philipp Ulrich, Luca Sommaruga, Carl Alois Gabriel Persson, Liridon Simoni, Besard Ademi, Jozef Simoni, Dario Schelbert, Tobias Walker, Julet Ademi, Zeno Huser. – Aegeri: Vullnet Ukaj, Roman Blättler, Ivan Ott, Marco Schwarzenberger, Neil Rogenmoser, Kristijan Ramljak, Dario Iten, Nikola Bozic, Sandro Meier, Mario Qunaj, Bojan Vukovic. – Verwarnungen: 20. Bojan Vukovic, 42. Kristijan Ramljak, 50. Luca Sommaruga, 77. Alexander Srdic, 85. Nikola Bozic, 86. Vullnet Ukaj.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 05:19 Uhr.