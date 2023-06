4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5 Penaltytor bringt Hünenberg Unentschieden gegen Hochdorf Hünenberg und Hochdorf spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

Zunächst hatte Hünenberg die Führung erzielt (7. Minute, Benjamin Fuchs), war dann aber durch zwei Tore (38., 53. Minute) von Hochdorf in Rückstand geraten. Für Hochdorf trafen: Mattia Kündig und Danilo D'Alessandro. Den Ausgleich für Hünenberg erzielte Benjamin Fuchs. Er war in der 80. Minute erfolgreich. Er traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Martin Anderhub von Hochdorf erhielt in der 93. Minute die gelbe Karte.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Hünenberg: Das Team schiesst im Schnitt 4.4 Tore pro Partie.

Die Tabellensituation bleibt für Hünenberg unverändert. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 4. Hünenberg hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Hünenberg spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Rotkreuz III (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (20.15 Uhr, Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz).

Für Hochdorf hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 3. Hochdorf hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Hochdorf spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: Zug 94 III (Rang 9). Das Spiel findet am 11. Juni statt (14.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Telegramm: FC Hünenberg III - FC Hochdorf 2:2 (1:1) - Ehret, Hünenberg – Tore: 7. Benjamin Fuchs 1:0. 38. Mattia Kündig 1:1. 53. Danilo D'Alessandro 1:2. 80. Benjamin Fuchs (Penalty) 2:2. – Hünenberg: Gino Ghilardi, Lucien Ngo, Tobias Stadelmann, Mathias Eisenegger, Timon Burkard, Valentin Studerus, Andrin Studerus, Benjamin Fuchs, Philipp Stuber, Jan Kneubühler, Matthias Schorn. – Hochdorf: Timmy Reber, Mirco Ruggiero, Raphael Zehnder, Devin Kempf, Jan Müller, Sven Roos, Patryk Lang, Samuel Bieri, Martin Anderhub, Mattia Kündig, Mischa Jeger. – Verwarnungen: 93. Martin Anderhub.

