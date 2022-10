Frauen 3. Liga

Immer weniger Gläubige Ist die Seelsorge im Kanton Luzern noch zeitgemäss? Freidenker fordern Loslösung von Religion

In Luzerner Spitälern, Gefängnissen oder Hochschulen kümmern sich katholische und reformierte Seelsorgende um Menschen in Not. Weil es immer mehr Konfessionslose gibt, muss das System geändert werden, findet die Freidenker-Vereinigung – und zeigt, wo das längst Usus ist.