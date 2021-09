3. Liga, Gruppe 1 Penaltytor bringt Meggen Unentschieden gegen Erstfeld Acht Tore sind zwischen Erstfeld und Meggen gefallen. Einen Sieger gab es beim 4:4 jedoch nicht.

(chm)

Bis zur 75. Minute ging Meggen deutlich in Führung, nämlich 4:1. Die Treffer erzielte(.) gian-Luca Tresch (9.), Pirmin Baumann (13.), Silvan Baumann (71.) und Matthäus Baumann (75.). Für Meggen erfolgreich war bis dahin Luca Lo Presti (49.).

In der 82. Minute verkleinerte Fabrizio Boog den Rückstand von Meggen auf 2:4.

Der Anschlusstreffer für Meggen zum 3:4 kam in der 88. Minute. Verantwortlich dafür war Livio Mürner. Nur gerade vier Minuten nach dem 3:4 (88. Miunte) traf Egzon Knushaj für Meggen in der 92. Minute zum 4:4-Ausgleich.

Bei Erstfeld erhielten Matthäus Baumann (79.), David Epp (91.) und Mattia Epp (93.) eine gelbe Karte. Bei Meggen erhielten Cäsar Grüter (15.) und Luca Lo Presti (61.) eine gelbe Karte.

Der Sturm von Erstfeld sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Durchschnittlich trifft die Offensive 3.6 Mal pro Partie.

Weiterhin liegt Erstfeld an der Tabellenspitze. Nach fünf Spielen hat das Team 13 Punkte. Erstfeld hat bisher viermal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Erstfeld in einem Auswärtsspiel gegen das drittplatzierte Team SC Schwyz zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (17.30 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Für Meggen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Meggen hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Meggen wartet im nächsten Spiel zuhause das achtplatzierte Team FC Sursee, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Hofmatt, Meggen).

Telegramm: ESC Erstfeld - FC Meggen 4:4 (2:0) - Pfaffenmatt, Erstfeld – Tore: 9. Gian-Luca Tresch 1:0. 13. Pirmin Baumann 2:0. 49. Luca Lo Presti 2:1. 71. Silvan Baumann 3:1. 75. Matthäus Baumann 4:1. 82. Fabrizio Boog 4:2. 88. Livio Mürner 4:3. 92. Egzon Knushaj (Penalty) 4:4. – Erstfeld: Markus Bürgler, Jeremias Baumann, Samuel Baumann, Nino Epp, Patrik Wyrsch, Pirmin Baumann, Michael Traxel, Fabian Gerig, Mattia Epp, Gian-Luca Tresch, David Epp. – Meggen: Sven Arnold, Felix Zehnder, Fabrizio Boog, Sascha Tossut, Luca Lo Presti, Gianluca Muggli, Cäsar Grüter, Michael Maeder, Oliver Schmeer, Egzon Knushaj, Stephan Weber. – Verwarnungen: 15. Cäsar Grüter, 61. Luca Lo Presti, 79. Matthäus Baumann, 91. David Epp, 93. Mattia Epp.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Küssnacht a/R 1 - Zug 94 II 0:2, ESC Erstfeld - FC Meggen 4:4, FC Muotathal - SC Steinhausen 3:3, FC Sursee - FC Hünenberg I 1:2, FC Ibach II - FC Baar 1 3:2

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 5 Spiele/13 Punkte (18:7). 2. Zug 94 II 5/12 (8:4), 3. SC Schwyz 5/10 (14:7), 4. FC Ibach II 5/10 (10:8), 5. FC Baar 1 5/10 (13:10), 6. FC Hünenberg I 5/7 (8:5), 7. FC Küssnacht a/R 1 5/6 (13:14), 8. FC Sursee 5/6 (10:14), 9. FC Meggen 5/4 (12:14), 10. FC Muotathal 5/4 (9:12), 11. SC Steinhausen 5/4 (10:13), 12. SC Cham IV 5/0 (4:21).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.09.2021 00:14 Uhr.