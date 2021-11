2. Liga Penaltytor bringt Sarnen Unentschieden gegen Willisau Im Spiel zwischen Willisau und Sarnen gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Simon Unternährer traf in der 55. Minute zum 1:0. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Ante Pekas traf in der 88. Minute für Willisau zum Ausgleich.

Bei Sarnen erhielten Nico Schmid (11.), Jason Kuhn (76.) und Dzenan Cekovic (90.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Willisau erhielt: Kevin Müller (84.)

Die Tabellensituation bleibt für Willisau unverändert. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Willisau hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Willisau nach der Winterpause daheim auf FC Rothenburg (Platz 11). Die Partie findet am 20. März statt ( Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Für Sarnen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 10. Sarnen hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Die nächste Partie für Sarnen steht nach der Winterpause auswärts gegen SC Emmen (Platz 2) an. Zu diesem Spiel kommt es am 19. März (18.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Telegramm: FC Willisau - FC Sarnen 1:1 (0:0) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tore: 55. Simon Unternährer 1:0. 88. Ante Pekas (Penalty) 1:1. – Willisau: Jozsef Mate Gyano, Kevin Müller, Michael Setz, Marco Imgrüt, Aurel Kneubühler, Silvan Waltisberg, Jakub Hrustinec, Simon Unternährer, Tobias Müller, Josef Ctvrtnicek, Simon Brun. – Sarnen: Nino Fanger, Jason Kuhn, Livio Fanger, Nico Schmid, Marco Schmidlin, Ante Pekas, Randy Würsch, Aurel Bode, Dzenan Cekovic, Jan Wallimann, Mauro Fanger. – Verwarnungen: 11. Nico Schmid, 76. Jason Kuhn, 84. Kevin Müller, 90. Dzenan Cekovic.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Willisau - FC Sarnen 1:1, SC Cham II - FC Rothenburg 1:1, FC Aegeri - FC Sempach 4:1

Tabelle: 1. SC Cham II 13 Spiele/31 Punkte (37:15). 2. SC Emmen 13/24 (28:18), 3. Luzerner SC 13/24 (32:24), 4. FC Sempach 13/23 (27:20), 5. FC Littau 13/21 (22:17), 6. FC Hochdorf 13/19 (29:24), 7. FC Aegeri 13/19 (21:23), 8. FC Sins 13/16 (18:23), 9. FC Willisau 13/15 (16:21), 10. FC Sarnen 13/15 (18:21), 11. FC Rothenburg 13/14 (14:19), 12. FC Altdorf 13/13 (19:24), 13. SC Obergeissenstein 13/12 (15:30), 14. FC Stans 13/7 (12:29).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.11.2021 23:25 Uhr.