3. Liga, Gruppe 3 Penaltytor bringt Wauwil Unentschieden gegen Altbüron-Grossdietwil Sechs Tore sind zwischen Altbüron-Grossdietwil und Wauwil gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Marcel Koller für Altbüron-Grossdietwil in der 4. Minute traf er zum 1:0. Zum Ausgleich für Wauwil traf Kilian Affentrager in der 25. Minute. Allerdings war es ein Eigentor. Rouven Corti traf in der 51. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Altbüron-Grossdietwil

In der 67. Minute baute Marcel Koller den Vorsprung für Altbüron-Grossdietwil auf zwei Tore aus (3:1). Die 78. Minute brachte für Wauwil den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Ivan Bijelic. Der Ausgleich für Wauwil fiel nur drei Minuten später, erneut durch Ivan Bijelic. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Wauwil für Ramon Koller (42.) und Miroslav Marjanovic (56.). Die einzige gelbe Karte bei Altbüron-Grossdietwil erhielt: Rouven Corti (90.)

In seiner Gruppe hat Altbüron-Grossdietwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 42 Tore in 20 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.1 Toren pro Match.

Mit dem Unentschieden macht Altbüron-Grossdietwil ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit 26 Punkten auf Rang 5. Altbüron-Grossdietwil hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Altbüron-Grossdietwil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Buttisholz (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Das Unentschieden bringt Wauwil in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 25 Punkten auf Rang 7. Wauwil hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wauwil in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Grosswangen-Ettiswil. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (18.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Telegramm: FC Altbüron-Grossdietwil - FC Wauwil-Egolzwil 3:3 (1:1) - Aengelgehr, Altbüron – Tore: 4. Marcel Koller 1:0. 25. Eigentor (Kilian Affentrager) 1:1.51. Rouven Corti 2:1. 67. Marcel Koller 3:1. 78. Ivan Bijelic 3:2. 81. Ivan Bijelic (Penalty) 3:3. – Altbüron-Grossdietwil: Yasin Bussmann, Lukas Imbach, Kilian Affentrager, Rouven Corti, Sven Geiser, Sandro Huwiler, Marcel Koller, Andreas Hofer, Flavio Peter, Concorde Nyaminani, Philipp Baumgartner. – Wauwil: Nikolai Strässle, Lukas Achermann, Noah Tschopp, Predrag Karajcic, Roland Saliqunaj, Miroslav Marjanovic, Yanik Vonarbrug, Leke Dushi, Zeljko Karajcic, Ramon Koller, Ivan Bijelic. – Verwarnungen: 42. Ramon Koller, 56. Miroslav Marjanovic, 90. Rouven Corti.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.05.2023 21:38 Uhr.